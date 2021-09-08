Натякав на аборт і не хотів давати своє прізвище: мати дочки Сенцова шокувала вчинками режисера

Сенцов не спілкується з молодшою дочкою / скріншот

Фотограф Юлія Бабич, яка в грудні минулого року народила від режисера Олега Сенцова дочку Емму, розповіла про стосунки з батьком своєї восьмимісячної дитини.

Подробицями спілкування з колишнім політв'язнем 39-річна Юлія поділилася в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

За словами Юлії, вона виховує дочку сама, незважаючи на те, що раніше колишній в'язень Кремля опублікував у Facebook зворушливе фото з немовлям на руках. До слова, знімок був підписаний: "Дочка Емма". Однак імені матері дитини Олег на той час не розкрив, а пізніше і зовсім назвав відносини з матір'ю Емми "невдалими".

"Минулого року у мене народилася дочка Емма. З її мамою у мене були невдалі і тому нетривалі стосунки. Звістка про появу майбутньої дитини з'явилася, коли вони вже закінчилися", - говорив Сенцов.

Також він заявляв, що Юлія не дає йому бачитися з донькою. На що та відповіла: "Насправді це я перша постійно писала йому, чи не хоче він побачити дочку. Виявляється, я "маніпулювала"і шантажувала".

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Як розповіла Бабич зараз, востаннє Олег бачив Емму ще в червні.

"Я написала, що Еммі погано, у неї там проблема була зі здоров'ям. Він відповів, що не в Києві. Навіть не запитав, що з дитиною. Нас не треба любити, не треба себе змушувати любити. Але і не треба обманювати і брехати про нас", - розповіла Бабич.

За її словами, Олег спочатку не погоджувався, щоб дівчинка отримала його прізвище і стала Сенцовою.

І цьому є причина. Жінка розповіла, що вони зустрічалися два місяці - з січня по березень. Вже після розриву вона дізналася, що чекає дитину. Просила позичити гроші на ведення вагітності, але Сенцов не дав.

"Я попросила дати, якщо ні - то хоча б позичити. Він приїхав. Були натяки на аборт. Гроші він сказав, що не дасть, щоб не прив'язуватися до дитини", — згадує Бабич.

Коментарів з приводу інтерв'ю Юлії в'язень Кремля давати не захотів.

Як відомо, український режисер Олег Сенцов був одружений і має двох дорослих дітей - дочку і сина. Зараз він у Венеції готує до прем'єри фільм "Носоріг".

Нагадаємо, напередодні у Мережі з'явився трейлер довгоочікуваної картини Олега Сенцова "Носоріг". Її прем'єра запланована на 10 вересня на Венеціанському фестивалі.