Завдав 40 ударів викруткою: у поліції розкрили подробиці про лікаря-різника з Білої Церкви

Лікаря-різника вже затримували раніше за замах на вбивство / Фото Нацполіції

У Білій Церкві Київської області сталося моторошне вбивство - 38-річний уродженець Луганщини, який працював лікарем у Володарській лікарні, завдав перехожому 11 колото-різаних ран. 48-річний потерпілий згодом помер. Напад стався на Таращанському мосту.

Як розповів глава поліції Київської області Андрій Нєбитов, правоохоронці раніше вже затримували медика за напад на людину і нанесення понад 40 ударів викруткою. Причиною цього конфлікту, за даними ТСН, були ревнощі.

"Тоді зловмисника помістили в ізолятор тимчасового утримання, йому інкримінували замах на вбивство. Провадження було направлено до суду, однак, порушивши всі обмеження, він скоїв новий злочин", - розповів Нєбитов.

За словами лікаря, він наніс ножові поранення перехожому кухонним ножем, а діяв з метою самооборони – мовляв, той вдарив його барсеткою.

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На даний момент суд обрав щодо лікаря запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Слідчі під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Главред, стоматолог з Києва Володимир Ситник, якого вважають причетним до серії злочинів, отримав нову підозру. На рахунку лікаря тепер ще й два замахи на вбивство.

Жертвами стоматолога найчастіше ставали жінки - його пацієнтки. Він давав їм сильнодіючі препарати, щоб "обеззброїти" і скористатися їхнім безпорадним станом. За даними прокуратури, з травня 2019 по вересень 2020 року стоматолог "заробив" на обмані пацієнтів приблизно півмільйона гривень.