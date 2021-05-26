Завдав своєму чаду 106 ударів ножем: на Чернігівщині до "психушки" закриють вбивцю 7-річного сина

На Чернігівщині до "психушки" закрили вбивцю 7-річного сина / mchildren.ru

Жителя Чернігівської області, який холоднокровно зарізав 7-річного сина і викинув тіло у соняшниковому полі, відправлять на примусове лікування. Чоловіка, який завдав своєму чаду 106 ударів кухонним ножем і 8 ударів тупим предметом в область шиї, тулуба, рук і ніг, визнали неосудним.

"Під час судового розгляду встановлено, що 2 серпня 2020 року підозрюваний на полі поблизу 126-го кілометра автодороги "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" у напрямку с. Скоренець Чернігівського району завдав своєму 7-річному синові не менш як 106 ударів кухонним ножем та 8 ударів тупим предметом в область обличчя, шиї, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок, внаслідок чого хлопчик помер на місці події", - повідомили у пресслужбі Чернігівської обласної прокуратури у фейсбуці.

Згідно з даними прокуратури, постановою Чернігівського районного суду задоволено клопотання ювенального прокурора про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 31-річного жителя міста Прилуки за вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне протиправне заподіяння смерті малолітньої дитини).

"Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, підозрюваний у момент скоєння вбивства не міг усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними (перебував у стані неосудності). За своїм психічним станом він становить значну суспільну небезпеку для оточення", - йдеться у повідомленні.

Після вступу ухвали суду в законну силу вбивця сина буде госпіталізований до установи, де йому надаватимуть психіатричну допомогу із суворим наглядом.

На час апеляційного оскарження вказаного рішення суду він перебуватиме у Чернігівській обласній психіатричній лікарні.

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