Нападав у супермаркетах: у Києві на Оболоні орудував "туалетний" ґвалтівник

У Києві чоловік домагався жінок в туалетах супермаркету / Фото пресслужби прокуратури Києва

На столичній Оболоні в жіночих вбиральнях торгового супермаркету чоловік домагався відвідувачок. Він вривався в кабінку туалету, заздалегідь відкривши її ззовні, та за допомогою фізичної сили здійснював насильницькі дії сексуального характеру. Обличчя ховав під медичною маскою.

Інциденти сталися в березні 2019 року. Тепер же чоловіка засудили, повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури. Судовий розгляд проводився в закритому судовому засіданні з метою запобігання розголошенню подробиць вчинених діянь.

Свою провину підозрюваний заперечував, але визнав, що вривався в жіночі туалети заради "жарту".

"Обвинувачений свою провину в пред'явленому звинуваченні не визнав, кілька разів змінював тактику свого захисту. Після дослідження доказів чоловік вже не заперечував своєї присутності в місцях подій, проте повідомив суду, що вчиняв зазначені дії жартома, тобто вчинення насильницьких дій сексуального характеру не визнав", – зазначили в пресслужбі.

читайте такожЗнімав знущання на відео: у Дніпрі затримали 56-річного педофілаВироком Оболонського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 року чоловіка визнали винним в інкримінованих злочинах та засудили до трьох років позбавлення волі.

Також судом задоволено цивільні позови потерпілих про відшкодування заподіяної моральної шкоди на суму 30 тисяч гривень кожній.

Як повідомляв Главред: