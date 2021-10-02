Напад на копів у Чернігові: один капітан поліції загинув, другий - у реанімації

У Чернігові виявили тіло капітана поліції / УНІАН

В Чернігові стався конфлікт між двома правоохоронцями та групою невідомих. У ніч на суботу, 2 жовтня, перехожі виявили тіло одного з копів - капітана поліції. Поруч з ним в несвідомому стані перебував ще один правоохоронець, теж капітан - його доставили в реанімацію.

У обох поліцейських були травми голови, пишуть vesti.ua з посиланням на джерела в поліції. За словами очевидців, на місці НП було багато крові.

Поліція вже встановила особи чотирьох осіб, які напали на поліцейських. Двоє вже доставлені у відділення поліції. Ще двох розшукують.

Причини конфлікту, які призвели до трагедії, на даний момент невідомі.

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Слідство триває. Правоохоронці вивчають відео з камер спостереження, встановлених в районі.

Загиблий і потерпілий служили в одному відділі. На момент події вони були не на службі.

Як повідомляв Главред, в липні в Сумській області невідомі напали на прикордонний наряд. Інцидент стався на українсько-російській ділянці державного кордону в Сумській області.

Під час нападу троє невідомих нанесли тілесні ушкодження двом прикордонникам. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань готує підозри двом співробітникам Служби безпеки України, які скоїли напад і відібрали зброю у прикордонного наряду в Сумській області біля кордону з РФ.