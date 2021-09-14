Наплювали на мовний закон: у Хмельницькому копи відмовилися говорити українською

Поліцейський відмовився говорити українською / Скріншот

У Хмельницькому спалахнув мовний скандал, головною дійовою особою якого стали поліцейські.

Правоохоронець приїхав на виклик і став спілкуватися із заявником російською мовою. Відео інциденту вже опублікували в Мережі.

У свою чергу жінка, яка викликала поліцію в ході сімейного скандалу, зажадала від поліцейського спілкуватися з нею державною мовою.

Він попросила кілька разів копа перейти на українську мову, проте той принципово відмовлявся виконувати цю вимогу.

Звернемо увагу, що колеги поліцейського почали захищати копа-невдаху. Вони аргументували це, що нібито можна спілкуватися і російською. "А де в законі написано таке...",- говорили правоохоронці.

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У свою чергу депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик нагадав, що згідно із законодавством, є категорії громадян, які повинні розмовляти державною мовою, і якщо ці категорії порушують зазначені вимоги, то до них потрібно викликати поліцію.

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Питання риторичне, як би відреагували "герої" цього відео, якби вони приїхали на такий виклик", - пише Бурлик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що новий мовний скандал розгорівся в Харкові. Там пасажирці Дарині Конох нахамив таксист сервісу Uklon за те, що дівчина розмовляла українською мовою.

Почався конфлікт після того, як дівчина поговорила українською мовою. У відповідь таксист став вигукувати, що Харків нібито є історично російським містом.