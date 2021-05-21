Нардеп Козак втік з України на літаку білоруського олігарха - Схеми

24 лютого соратник Медведчука вилетів у напрямку Мінська. З Білорусі літак одразу полетів до Москви.
Соратник Віктора Медведчука, народний депутат від Опозиційної платформи - За життя (ОПЗЖ) Тарас Козак залишив територію України 24 лютого на літаку, яким користується білоруський олігарх Микола Воробей.
Як повідомляється в розслідуванні журналістів програми Схеми, йдеться про літак Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA. На момент вильоту на три канали Козака (112 Україна, NewsOne і ZIK), а також на його літак вже були накладено санкції Ради нацбезпеки і оборони. З того моменту Козак не повертався в Україну.
"Коли літак вже готувався на зліт, спочатку його розгорнули, а пасажирів повернули в термінал. Згодом пасажирів і борт все ж таки випустили в напрямку Мінська. Звідти літак одразу полетів до Москви. Серед пасажирів був підсанкційний народний депутат Тарас Козак. З того часу в Україну соратник Медведчука більше не повертався", - йдеться у розслідуванні.
Літак Embraer 650 регулярно базується в Мінську, ним користуються не лише сім'ї Козака і Медведчука, а й білоруський олігарх Воробей та головні менеджери його компаній.
Наприкінці 2020 року Микола Воробей, як один з представників режиму Олександра Лукашенка, потрапив під санкції Європейського Союзу, їх запровадили через фальсифікації президентських виборів у Білорусі 2020 року.
Справа Тараса Козака - про що раніше писав Главред:
- Рада національної безпеки і оборони України в лютому вирішила запровадити санкції проти каналів нардепа ОПЗЖ Тараса Козака -NewsOne, ZIK і 112 Україна. Обмежувальні заходи запроваджено на п'ять років. Канали Козака заблокували.
- Нардепа називають "гаманцем" Медведчука, тому канали вважають "медведчуківськими".
- Пізніше було запроваджено санкції проти самого кума Путіна та його дружини - телеведучої Оксани Марченко. Під санкції потрапили їхні активи.
- 11 травня нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було оголошено про підозру за ч.1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
- Зокрема, Медведчук і Козак підозрюються у скоєнні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
- 20 травня за клопотанням слідчого СБУ, погодженого Генеральним прокурором України, Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака.
- Раніше слідчі СБУ оголосили його в розшук.