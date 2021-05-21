Нардеп Козак втік з України на літаку білоруського олігарха - Схеми

З лютого Тарас Козак в Україну більше не повертався / Фото: Newsone

Соратник Віктора Медведчука, народний депутат від Опозиційної платформи - За життя (ОПЗЖ) Тарас Козак залишив територію України 24 лютого на літаку, яким користується білоруський олігарх Микола Воробей.

Як повідомляється в розслідуванні журналістів програми Схеми, йдеться про літак Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA. На момент вильоту на три канали Козака (112 Україна, NewsOne і ZIK), а також на його літак вже були накладено санкції Ради нацбезпеки і оборони. З того моменту Козак не повертався в Україну.

"Коли літак вже готувався на зліт, спочатку його розгорнули, а пасажирів повернули в термінал. Згодом пасажирів і борт все ж таки випустили в напрямку Мінська. Звідти літак одразу полетів до Москви. Серед пасажирів був підсанкційний народний депутат Тарас Козак. З того часу в Україну соратник Медведчука більше не повертався", - йдеться у розслідуванні.

Літак Embraer 650 регулярно базується в Мінську, ним користуються не лише сім'ї Козака і Медведчука, а й білоруський олігарх Воробей та головні менеджери його компаній.

Наприкінці 2020 року Микола Воробей, як один з представників режиму Олександра Лукашенка, потрапив під санкції Європейського Союзу, їх запровадили через фальсифікації президентських виборів у Білорусі 2020 року.

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