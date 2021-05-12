Нардепа пограбували у потязі: забрали сумку з десятками тисяч гривень

Олексія Гончаренка пограбували у потязі / t.me/oleksiihoncharenko

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що його пограбували у потязі під час поїздки у Рівненську область у понеділок, 10 травня, – злодії вночі забрали сумку, в якій було 20 тисяч гривень й банківські картки.

Пограбування сталося у потязі Одеса – Ковель, поділився політик у своєму Telegram-каналі.

Народний обранець додав, що зловмисники у ту ж ніч почали витрачати гроші у Жмеринці в маркеті, який найближче знаходиться до вокзалу.

Злодіїв спіймали співробітники жмеринської поліції.

"...Вже протягом дня працівникам поліції вдалося виявити зловмисників, вийти на їх слід та повернути мої картки", – додав нардеп.

Нагадаємо, Олексій Гончаренко за 2020 рік отримав 445 880 гривень зарплати. Дружина нардепа Ольга Гончаренко за минулий рік заробила 4 685 993 грн, займаючись підприємницькою діяльністю.

Довідка. Олексій Гончаренко народився 16 вересня 1980 року в Одесі, був членом Партії регіонів, займав пост голови Одеської обласної ради. Пізніше вступив до партії Європейська солідарність.