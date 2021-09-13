Нардепа Лероса запідозрили у брехні через підпал автомобіля

Гео Лерос / УНІАН

Нардеп Гео Лерос рік тому залишився без автомобіля - Mercedes Benz за 332 тис.грн, який був спалений у дворі його будинку 28 серпня 2020 року. Однак заяви народного депутата про причетність до підпалу офісу президента можуть бути брехнею, повідомляє Обозреватель.

"Ось тільки про підготовлюваний підпал Лерос знав за місяць. Більш того, знищення автомобіля і наступні події були частиною плану самого Лероса", - йдеться в повідомленні.

Також журналісти опублікували відео від 24 липня 2020 року, на якому Лерос зустрічається з невстановленим спонсором, який під час зустрічі передав йому пакет з сумою в 60 тис.доларів.

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Після цього Лерос розповів про свій новий план: "так, відповідно до задуму, Лерос анонсує брифінг, де збирається розповісти про факти корупції, в яку залучений, в тому числі, мер Кличко. Саме для привернення уваги громадськості, нардеп пропонує підпалити своє майно, за підсумками чого справою повинні були зайнятися МВС і особисто тодішній міністр Аваков".

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Що сталося між Тищенком і Леросом

Нардеп Микола Тищенко напав і почав тягати по залу свого колегу Гео Лероса на засіданні Верховної Ради в четвер, 9 вересня.

Причиною конфлікту послужила критика останнього на адресу президента Володимира Зеленського і глави офісу президента Андрія Єрмака. Лерос звинуватив їх у нібито зриві спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК" Вагнера " влітку 2020 року.

Тищенко вирішив заступитися за команду президента і силою вигнав колегу з-за трибуни. Пізніше він заявив, що "парламентська трибуна – не місце для наклепу і поширення фейків".

Зі свого боку, постраждалий Лерос заявив, що напад Тищенка – це наслідок форми правління президента Зеленського, "який перетворює країну на мафію". Мовляв, подібні дії є наступом на свободу слова, які спрямовані проти інших партій.