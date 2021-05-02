Нардепа заловили на перегляді PornHub прямо в залі Ради - ЗМІ

Віктор Чорний цікавився категорією порно "зрілі матусі".
На смартфоні народного депутата України від партії Опозиційна платформа - За життя Віктора чорного помітили вкладку порнографічного сайту.
Відео з кадрами, на яких у смартфоні народного обранця опинилося посилання на сайт PornHub, публікує Telegram-канал Картковий Офіс.
Видання уточнює, що у нардепа на смартфоні була відкрита категорія з порно "зрілі матусі".
"Віктор Чорний став перед складним вибором під час засідання Верховної Ради: почитати новини з Офісу генерального прокурора, подивитися категорію "зрілі матусі" на PornHub або дізнатися чим займається голова Фонду держмайна", - йдеться в підписі до опублікованого відео.
Додамо, що сам Чорний вже прокоментував публікацію. Він заявив, що не цікавиться порно, а на відео не його телефон і не його руки.
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Секс-скандали в Раді:
- У грудні минулого року на смартфоні народного депутата від Партії Слуга народу Євгена Петруняка у залі Верховної Ради помітили інтимні фото.
- Зазначимо, що Петруняк потрапив у прямий ефір телеканалу Рада, коли на екрані його смартфона з'явилися оголені жіночі груди.
- Народний депутат від Партії Слуга народу Олег Семінський у залі Верховної Ради вів інтимне листування з якоюсь Катериною Демченко.
- "Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулий раз", - пише Семінський. "Мммм, закрила очі, згадуючи. Хочу тебе", - прийшло у відповідь від дівчини.
- До того народний депутат опозиційної платформи-за життя Ілля Ківа на засіданні Верховної Ради займався особистим листуванням з абонентом, яка у нього в телефоні була підписана, як Яна Бл * Дінська.