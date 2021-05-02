Нардепа заловили на перегляді PornHub прямо в залі Ради - ЗМІ

Віктор Чорний / Фейсбук В. Чорного

На смартфоні народного депутата України від партії Опозиційна платформа - За життя Віктора чорного помітили вкладку порнографічного сайту.

Відео з кадрами, на яких у смартфоні народного обранця опинилося посилання на сайт PornHub, публікує Telegram-канал Картковий Офіс.

Видання уточнює, що у нардепа на смартфоні була відкрита категорія з порно "зрілі матусі".

"Віктор Чорний став перед складним вибором під час засідання Верховної Ради: почитати новини з Офісу генерального прокурора, подивитися категорію "зрілі матусі" на PornHub або дізнатися чим займається голова Фонду держмайна", - йдеться в підписі до опублікованого відео.

Додамо, що сам Чорний вже прокоментував публікацію. Він заявив, що не цікавиться порно, а на відео не його телефон і не його руки.

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