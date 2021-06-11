"Наркобабусі" під Полтавою: пенсіонерки у Лубнах торгували наркотиками і заробили 660 тисяч грн

Пенсіонерки заробили близько 660 тисяч гривень на збуті наркотиків - поліція / пресслужба Нацполіції у Полтавській області

У місті Лубни у Полтавській області дві пенсіонерки організували наркобізнес і поширювали психотропні речовини серед місцевих наркозалежних людей. Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотичні речовини, мобільні телефони та грошові кошти. В одному з банків було відкрито рахунок на суму близько 660 тисяч гривень. Фігурантки злочину - 73-річна пенсіонерка та її 72-річна спільниця. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції Полтавської області, згідно з попередніми даними слідства, "бізнес" організувала 73-річна пенсіонерка, яка продавала наркотики місцевим жителям. Жінка, яка на рік молодша за неї, допомагала збувати наркотичні речовини.

Поліція провела обшук, у ході якого були вилучені пакетики з наркотичними речовинами, таблетками, грошима, мобільними телефонами, банківськими картками та іншими предметами. Отримані під час обшуку предмети направлені на експертизу.

Пенсіонерки продавали наркотики місцевим жителям / пресслужба Нацполіції у Полтавській області

Правоохоронці стверджують, що 73-річна жінка відкрила рахунок у банку на суму близько 660 тисяч гривень. Гроші, за версією слідства, були отримані від продажу наркотично препаратів.

Пенсіонерки продавали наркотики місцевим жителям / пресслужба Нацполіції у Полтавській області

Пенсіонерки продавали наркотики місцевим жителям / пресслужба Нацполіції у Полтавській області

"Встановлено, що за період своєї злочинної діяльності 73-річна жінка відкрила рахунок в одному з банків, сума на якому сягала майже 660 тисяч гривень. Ці кошти були отримані в результаті збуту наркотичних і психотропних речовин", - заявили в місцевому відділенні поліції.

Пенсіонерки продавали наркотики місцевим жителям / пресслужба Нацполіції у Полтавській області

Підозрювану вже затримали. Її звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу, пов'язаними з купівлею наркотиків, їх незаконному зберіганні та збуту. Їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Іншій пенсіонерці – її спільниці – також повідомили про підозру у вчиненні злочинів, класифікованих за частиною 3 статті 321 та частиною 2 статті 311 – зберігання наркотиків з метою збуту, збут сильнодіючих препаратів за попередньою змовою групою осіб, та незаконне придбання та зберігання прекурсора з метою подальшого збуту.

Матеріали направлені до суду. Санкції статей передбачають 12 років позбавлення волі для пенсіонерок.

Раньше на Рівненщині троє підлітків приймали наркотики – амфетамін і метадон – після чого потрапили до лікарні. Поліцейські повідомили, що вони отруїлися вже після того, як приймали психотропні препарати.