"Наркотичний" скандал зі "слугою народу": Брагару повернули водійські права

Брагару повернули водійське посвідчення / facebook.com/yvbragar

Народний депутат від Слуги народу Євген Брагар, якого нещодавно запідозрили в керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння, заявив, що йому повернули водійське посвідчення.

У суботу, 10 липня, нардеп отримав негативний тест на наркотики в державній медичній лабораторії. А вже в понеділок він забрав своє посвідчення водія, повідомив Брагар на своїй сторінці у Facebook.

"Епопею зі звинуваченнями в наркоманії за кермом вже офіційно завершено. І все ж за підсумками цієї історії залишилися певні питання. Перше з них, чому так сильно була затягнута процедура повідомлення про результати тесту. Кулуарно про негативний результат мені стало відомо ще 4 липня, але при тому ще майже тиждень тягнули з офіційним висновком", - написав Брагар.

"Я вважаю, що це пов'язано з бажанням низки осіб затягнути цей процес і завершити історію "по-тихому", не шкодячи "честі мундира", - додав народний обранець.

facebook.com/yvbragar

facebook.com/yvbragar

Він також звинуватив патрульних у перевищенні службових повноважень та вимаганні хабара.

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"За підсумком моїх заяв в ДБР (Держбюро розслідувань, - ред.) було зареєстровано провадження щодо двох патрульних. Сподіваюся вони більше ніколи не будуть "кошмарити" і вимагати хабарі на дорозі", - резюмував Брагар.

"Наркотичний" скандал з Брагаром - про що раніше писав Главред:

У ніч на неділю, 4 липня, поліцейські в Києві зупинили автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат від Слуги народу Євген Брагар.

Правоохоронці запідозрили, що народний обранець керував транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння.

Причиною зупинки стало те, що у авто Toyota Camry не висвітлювався номерний знак. Після підозр копи запропонували нардепу проїхати для здачі аналізу на наявність наркотиків в крові.

При цьому поліцейські забрали у "слуги народу" водійське посвідчення і видали йому тимчасовий дозвіл на водіння автомобілем.