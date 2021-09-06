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"Порушення в зберіганні та приготуванні їжі": оштрафували київську школу, в якій отруїлися 170 дітей

6 вересня 2021, 15:34

Комісія Держспоживслужби виявила порушення в роботі їдальні гімназії, в якій отруїлися майже дві сотні учнів. І виписала адміністрації штраф.

Школа
Оштрафували Київську гімназію, в якій отруїлися дітішкола / скріншот з відео

Одну зі столичних гімназій, де масово отруїлися діти і частина їх батьків, оштрафували на 36 тисяч гривень ‒ за порушення в приготуванні їжі, і в зберіганні продуктів. Про це повідомляє портал ТСН.

В адміністрації гімназії інцидент досі не коментують, проте навчальний процес не зупиняли. Зразки води, продуктів і готової їжі звідти вже зібрала Держспоживслужба, результати обіцяють через кілька днів. Однак тоді відразу на місці комісія знайшла вищевказані порушення і виписала школі штраф. Тим не менш, їдальня все ще працює.

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Нагадаємо, раніше майже дві сотні дітей отруїлися в одній зі столичних гімназій. Про це повідомляють батьки учнів. Кажуть, ще в четвер, 2 вересня, після занять дітям стало погано.

Додому школярі їхали з температурою і нудотою. Потім - додалася діарея і блювота. Наступного дня в однієї з учениць виявили норовірус - одного з різновидів кишкової інфекції.

Інші діти аналіз на цей вірус поки не здавали. Але зараз школярів з такими ж симптомами близько 170. Вони навчаються в різних класах, з другого по п'ятий.

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