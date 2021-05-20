"Наш скарб": Володимир Зеленський одягнув російську косоворотку в День вишиванки

Володимир Зеленський / УНІАН

20 травня президент України Володимир Зеленський відзначив День вишиванки, одягнувши вбрання не тієї національності.

Відповідні фотографії до Дня вишиванки оприлюднили президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська в Instagram.

"У День вишиванки я чомусь завжди згадую прабабусю Шуру. Можливо, тому, що вона вишивала. У мене залишилося кілька картин, які вона вишила хрестиком (було у неї таке хобі). Вони і зараз висять в моєму будинку. На жаль, в мене не залишилося жодної її вишитої сорочки! Як би я хотіла мати з нею ще й такий зв'язок - через вишитий код, в якому вона, можливо, передала б мені своє послання. Знаю, що якби у мене була така сорочка, вона мала б приблизно такий орнамент, як сьогодні у нас з Володимиром", - написала Олена Зеленська у Мережі.

Вона додала, що на Дніпропетровщині, де народилося президентське подружжя, традиційні чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки - особливий, з квадратним вирізом - каре.читайте такожКатя Осадча показала колекцію своїх наймодніших вишиванок

Олена Зеленська та Володимир Зеленський / instagram.com/olenazelenska_official/

Зазначимо, президент з невідомих причин надів російську народну сорочку - косоворотку. Першими це помітили користувачі Мережі, які відразу після появи публікації почали писати свої претензії.

"Наша гордість, наш символ і скарб. З Днем Вишиванки!", - написав він.

Відрізняються вони тканиною, вишивкою і навіть дизайном - "косий ворот" у росіян, і "правильний" у вишиванок. Також відмінною рисою косоворотки є носіння її "на випуск", тобто не заправляючи в штани.

На прес-конференцію, яка сьогодні проходить у Києві, він прийшов у класичному костюмі.

Як відомо, косоворотка - сорочка з косим коміром, тобто з розрізом збоку, а не посередині, як у звичайних сорочок, предмет російського народного костюма. Косоворотки чоловіків представляли собою конструкцію з двох полотнищ, які покривали спину і груди і були з'єднані на плечах чотирикутними відрізами тканини. Всі стани носили сорочки однакового крою. Різниця була лише в якості тканини.

Основними рисами традиційної української вишиванки є розріз пазухи по середині, крій "до уставки", вишивка, яка різниться в інших частинах України, і іноді колір - біла, чорна, синя могли траплятися частіше.