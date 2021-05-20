"Наш скарб": Володимир Зеленський одягнув російську косоворотку в День вишиванки

Президент України Володимир Зеленський потрапив у незручну ситуацію з підбором гардеробу для привітання українців.
20 травня президент України Володимир Зеленський відзначив День вишиванки, одягнувши вбрання не тієї національності.
Відповідні фотографії до Дня вишиванки оприлюднили президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська в Instagram.
"У День вишиванки я чомусь завжди згадую прабабусю Шуру. Можливо, тому, що вона вишивала. У мене залишилося кілька картин, які вона вишила хрестиком (було у неї таке хобі). Вони і зараз висять в моєму будинку. На жаль, в мене не залишилося жодної її вишитої сорочки! Як би я хотіла мати з нею ще й такий зв'язок - через вишитий код, в якому вона, можливо, передала б мені своє послання. Знаю, що якби у мене була така сорочка, вона мала б приблизно такий орнамент, як сьогодні у нас з Володимиром", - написала Олена Зеленська у Мережі.
Вона додала, що на Дніпропетровщині, де народилося президентське подружжя, традиційні чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки - особливий, з квадратним вирізом - каре.читайте такожКатя Осадча показала колекцію своїх наймодніших вишиванок
Зазначимо, президент з невідомих причин надів російську народну сорочку - косоворотку. Першими це помітили користувачі Мережі, які відразу після появи публікації почали писати свої претензії.
"Наша гордість, наш символ і скарб. З Днем Вишиванки!", - написав він.
Відрізняються вони тканиною, вишивкою і навіть дизайном - "косий ворот" у росіян, і "правильний" у вишиванок. Також відмінною рисою косоворотки є носіння її "на випуск", тобто не заправляючи в штани.
На прес-конференцію, яка сьогодні проходить у Києві, він прийшов у класичному костюмі.
Як відомо, косоворотка - сорочка з косим коміром, тобто з розрізом збоку, а не посередині, як у звичайних сорочок, предмет російського народного костюма. Косоворотки чоловіків представляли собою конструкцію з двох полотнищ, які покривали спину і груди і були з'єднані на плечах чотирикутними відрізами тканини. Всі стани носили сорочки однакового крою. Різниця була лише в якості тканини.
Основними рисами традиційної української вишиванки є розріз пазухи по середині, крій "до уставки", вишивка, яка різниться в інших частинах України, і іноді колір - біла, чорна, синя могли траплятися частіше.