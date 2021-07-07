Нашестя морських бліх і змії в морі: на українських курортах людей атакують небезпечні істоти

Морські блохи атакують туристів / Українські Новини

Цього літа туристів на відпочинку в Україні атакують морські блохи, сколопендри, змії, і неабияк псують відпустку.

У Запорізькій області одним з цікавих курортних містечок є Приморськ.

Головний же сюрприз таїться в Лимані. Прісну воду облюбували змії, про наявність яких в пансіонатах і базах відпочинку зазвичай не дуже люблять говорити, пише Оbozrevatel.

"Куми купили поблизу дачний будиночок, ну а ми, щоб повноцінно відпочити, вирішили зупинитися в приватному пансіонаті. Вдень діти залишилися в номері з мамою, а я вирішив "влаштувати заплив". І ось я пливу, а поруч... змія! І вона когось їсть!", - розповів один з туристів, які приїхали днями з Києва в Приморськ Олег Константинов.

За словами чоловіка, місцеві жителі розповіли йому, що змії мешкають в очеретах, в Лимані. А коли він сильно прогрівається, то "гадам" не вистачає їжі і вони повзуть через смужку пляжу в море, де "полюють" на бичка або іншу дрібну рибку.

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"У переважній більшості тут водяться нешкідливі водяні вужі, хоча багато їх плутають з гадюками. Але останні тут теж є!",- додав чоловік.

Головлікар Приморської центральної районної лікарні Євген Гогунський заявив, що за весь сезон-2021 до медиків зі скаргою на укус змії звернулася всього одна людина.

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"Це сталося 5 липня", - уточнив головлікар.

Сироватки "антигюрза" проти отрути гадюки у приморських медиків немає, але надавати допомогу постраждалим давно навчилися і без неї.

Нашестя морських блох на українських курортах - ще одна неприємна напасть.

Вони не дають нормально купатися не тільки в Азовському морі, але і в Чорному морі.

Дрібні ракоподібні кусаються у воді. Через деякий час на шкірі з'являються червоні плями, а іноді навіть пухирі.

"Укуси морських бліх (бокоплавів) можуть викликати не тільки алергічні реакції, але і справжній анафілактичний шок, якщо людина, наприклад, астматик. Імовірність цього дуже мала, але теоретично це абсолютно можливо", – розповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дерматовенерології та алергології НМАПО імені П. Шупика Олександр Літус.

А ось у столиці через різку спеку, люди стали масово відпочивати на Оболонських пляжах. Правда ось в озері Редькіно, яке знаходиться в Оболонському районі, виявили водяного скорпіона.

Якщо він вкусить на глибині, що перевищує зріст людини, то потерпілий може потонути. Справа в тому, що після укусу відбувається мимовільне скорочення м'язів, що нагадує судому, і людина може просто захлинутися. Також може розвинутися сильна алергічна реакція.

Як раніше повідомляв Главред, в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах. Туристами не дають спокою морські блохи.

А в Києві в Русанівській затоці Дніпра вода придбала дивний вигляд і колір. Відповідні кадри публікують очевидці в соцмережах.

На записі видно, що чистий річковий потік змішується з каламутною глинистою масою.