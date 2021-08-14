Нашестя на Черкащині: село атакували дикі свині

Дикі кабани знищують урожай / Скріншот

На Черкащині дикі свині тероризують ціле село. Свині атакують населений пункт Роги як поодинці, так і стадом. Місцеві жителі вже втомилися з ними боротися, адже кабани знищують урожай.

Як йдеться в сюжеті ТСН, багато хто боїться виходити з дому.

Люди скаржаться, що дикі тварини топчуть городи, їдять полуницю і кукурудзу.

Ганяти непроханих гостей деякі намагаються петардами. Але такого методу надовго не вистачає. Йдучи селом, люди постійно озираються через страх, що на них можуть напасти лісові мешканці.

За даними місцевої сільради, тварини приходять із сусідніх мисливських угідь. Однак там це заперечують і кажуть, що дикі свині ще раніше померли від африканської чуми.

Тим часом, за шкоду кабану загрожує штраф у розмірі 40 тисяч гривень.

Нагадаємо, у селищі Кряківка Луганської області, розташованому поруч з лінією розмежування, сім'я прихистила незвичайного вихованця. Голодне оленя прибився до сім'ї і живе прямо в будинку. Тварина намагалася попити молока у кіз, проте його помітили господарі. На подив, вона їх не злякалася і залишилося назавжди.