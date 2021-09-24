Знайшла біля сміттєвого бака: жінка віддала пакет з грошима господареві

Жінці віддячили / facebook.com/valentina.mamay

У Бердянську жінці вдалося знайти чоловіка, щоб повернути йому пакет з грошима.

Місцева зоозахисниця Валентина Мамай опублікувала на своїй сторінці в Facebook фотографію пакету, в якому знаходилася серйозна сума грошей. Нібито, пакет з грошима хтось втратив, а повернути вона його обіцяла тому, хто назве точну суму.

Через деякий час господар грошей все-таки знайшовся.

"Все добре, що добре закінчується, власник знайшовся, подякував", - написала Валентина в коментарях до посту.

Скріншот зі сторінки facebook.com/valentina.mamay

Такий вчинок жінки викликав захват українців у мережі. У коментарях під постом також були здивовані, що зоозахисниця не залишила гроші, наприклад, на потреби розплідника.

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