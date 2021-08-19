Знайшли мертвим: у Херсонській області батька з сином віднесло на матраці в море

Всього до пошуків залучено 25 осіб та 6 од. техніки.
У Херсонській області на острові Джарилгач поблизу Лазурного під час купання на матраці зникли батько і син. Тіло хлопчика знайшли, чоловіка досі шукають.
Як повідомляють у ДСНС, інформація про зникнення людей надійшла від Нацполіції рятувальникам 19 серпня.
Відомо, що 41-річний батько та 8-річний син приїхали до Лазурного зі Львова.
О 15:35 на острові Джарилгач біля берега у воді працівники Нацполіції знайшли тіло дитини. Зниклого батька ще шукають.
Додатково залучено 4 особи водолазного відділення АРЗ СП.
Всього до пошуків залучено 25 осіб та 6 од. техніки, в т. ч. 5 плавзасобів, з них 9 осіб та 1 плавзасіб ДСНС.
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Нагадаємо, раніше в Житомирській області біля села Тарасівка під час відпочинку сім'ї на березі водойми зник шестирічний хлопчик. Дитину намагалися розшукати, але безрезультатно.
Вже вранці наступного дня- 18 липня - тіло дитини дістали з води рятувальники.