Знайшли на узбіччі дороги: у Полтавській області 16-річна дівчинка померла після зґвалтування

Дівчинку зґвалтували і кинули вмирати / Говорить Україна

На Полтавщині 16-річна дівчина відпочивала в компанії знайомих. Але вже наступного дня, 30 квітня, близько 11:00 її знайшли на узбіччі місцевої дороги біля села Бреусівка. Дівчина була зґвалтованою і мертвою.

У справі про смерть 16-річної Марії оголоси підозру її 17-річній подружці. Дівчину підозрюють у ненаданні допомоги Марії, яка перебувала в небезпечному для життя стані, що призвело до її смерті.

Подружка загиблої стала третім фігурантом справи. Про це сьогодні, 29 червня, повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Антон столітній на брифінгу.

"25 червня дівчині повідомили про підозру щодо ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть потерпілої. Четвертому фігуранту ми не можемо пред'явити звинувачення, оскільки він є неповнолітнім. Але до нього буде вирішуватися питання, щодо застосування заходів виховного характеру. Це також притягнення до кримінальної відповідальності, але з урахуванням віку особи, це дещо інший процесуальний характер", — сказав головний прокурор області.

Під час слідства правоохоронці допитали 52 людини і провели два обшуки. Станом на 29 червня прокуратура призначила 30 експертиз у справі Марії, половина з яких вже виконані.

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Решта планують завершити в середині липня і передати справу до суду.

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Згвалтування дівчинки - про що раніше повідомляв Главред:

15-річного члена компанії, де відпочивала загибла, ще на перших етапах слідства взяли під варту без права внесення застави за підозрою в зґвалтуванні.

Пізніше, 1 червня, поліція повідомила, що ще одному 20-річному хлопцеві оголосили підозру за підбурювання до зґвалтування і ненадання допомоги дівчині, яка була в небезпечному для життя стані.