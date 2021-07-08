Ґвалтував маленьку хрещеницю і розбещував її сестру: на Житомирщині спіймали 47-річного педофіла

На Житомирщині чоловік ґвалтував маленьку хрещеницю / Zakon.kz

У Коростені Житомирської області правоохоронці затримали 47-річного чоловіка, який звинувачується в згвалтуванні своєї малолітньої хрещениці, а також в розбещенні її сестрички.

Як розповіли у прес-службі Житомирської обласної прокуратури, в будинку зловмисника знайшли електронні носії з дитячою порнографією.

У повідомленні підкреслюється, що зловмисник неодноразово бував в гостях у кумів в селі в сусідньому районі, а також запрошував хрещеницю до себе додому. Користуючись нагодою покидьок ґвалтував малолітню. Крім того, він також здійснював розпусні дії по відношенню до її сестричці.

Відзначимо, що двох постраждалих дівчаток і їх меншого братика вилучили з сім'ї і помістили в реабілітаційний центр. Вирішується питання про позбавлення батьків батьківських прав.

Крім того, в ході обшуку в квартирі обвинуваченого правоохоронці знайшли чотири планшети, п'ять мобільних телефонів, ноутбук, системний блок до комп'ютера, накопичувачі інформації, компакт-диски, на яких була записана дитяча порнографії. На вилучену техніку накладено арешт.

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Додамо, що ґвалтівнику загрожує позбавлення волі строком на 15 років або довічне ув'язнення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Хмельницькій області правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного в згвалтуванні 12-річної дівчинки. Як розповіли в Головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області, педофіл підстеріг дитину посеред дня біля її будинку і, застосувавши фізичну силу і погрози, поглумився над нею.