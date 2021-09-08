Ґвалтували телят: на Волині жінка, яка тримала бомжів у рабстві, вибухнула вульгарною розповіддю

Ніна Заболотських впевнена, що справа проти неї сфабрикована і в рамках судових засідань регулярно видає розповіді з доволі-таки непристойного змісту.
Мешканка Волині Ніна Заболотських, яку звинувачують у тому, що вона тримала в рабстві трьох чоловіків, розповіла іншу версію подій. Про це повідомляє Конкурент.
Жінка запевняє, що найматися до неї на роботу люди приходили самостійно. Однак замість допомоги - вони знущалися над її худобою і навіть ґвалтували телят. В результаті такого знущання одне теля померло, а в іншого виявився пошкоджений хребет.
"Хтось хоче, щоб я знищила своє господарство. На сьогоднішній день я утримую 25 корів. Людина, яка хоче знищити мене, хоче в нашому селі побудувати хімічний завод", - сказала жінка.
Заболотських впевнена, що справа проти неї сфабрикована. Тим часом правоохоронці оголосили їй підозри за частиною 2 статті 149 (торгівля людьми) та частиною 1 статті 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем або їх пошкодження) КК України.
Їй загрожує від 5 до 12 років тюремного ув'язнення.
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Нагадаємо, раніше в селі Вербаїв (Волинська область) жінка утримувала чоловіків у трудовому рабстві, яким ще й погрожувала фізичною розправою.
у повідомленні поліції, жінка тривалий час здійснювала трудову експлуатацію бездомних громадян,
забирала у них документи, а потім селила в хліві з тваринами. За виконану роботу підприємниця мало того, що не платила, а ще й погрожувала фізичною розправою, якщо працівники покинуть територію господарства.