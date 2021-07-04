Повінь у Криму: окупанти розповіли про загиблих та постраждалих

Повінь у Криму-кількість жертв

Через сильні зливи і повені в анексованому Криму загинула ще одна людина, а також ще одна постраждала. Крім цього, є інформація про зниклу безвісти жінку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника "уряду" Криму Євгена Кабанова.

Відзначається, що через розгул стихії на південному заході Криму загинула жінка. Обставини її загибелі поки не уточнюються.

Також представник "уряду" Криму повідомив про одну постраждалу жінку.

"Вона перебуває лікарні. Ще одна зникла безвісти. Тривають її пошуки", - додав він.

Нагадаємо, в окупованому Криму 4 червня в результаті сильних злив сталася нова повінь. Підтоплені десятки житлових будинків у ряді районів півострова, включаючи Бахчисарайський і Красногвардійський.

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Нагадаємо, на окупований Крим обрушилися зливи, почалася повінь. Найбільше постраждали Ялта і Керч.

У Ялті випали три місячні норми опадів (135 мм). Такого не було з 1922 року. В окремих частинах міста не було світла і водопостачання.

У Керчі затопило близько 300 домогосподарств, центральні вулиці та міські лікарні. Під водою опинилася частина траси Таврида.

Масштабний потоп в окупованій Ялті приніс руйнування і людські жертви. Кількість постраждалих досягла майже 20 осіб, один загиблий.