Гній для Лукашенка: у Києві біля посольства Білорусі влаштували перформанс з душком

На дії учасників акції відреагувала охорона посольства.
У суботу, 22 травня, в Києві білоруси, які залишили свою країну, влаштували акцію біля посольства Білорусі.
Вони привезли гній до посольства РБ у Києві, повідомляє телеграм-канал Баста!.
Білоруси під'їхали до будівлі посольства на синьому бусі, кілька людей стали виносити мішки з гноєм.
На їхні дії відреагувала охорона посольства. Учатсніков акції затримали.
Незважаючи на це, вміст деяких мішків вдалося висипати на тротуар біля посольства Білорусі в Україні.
Повідомляється, що акція була спрямована на привернення уваги до подій в Білорусі і смерті політв'язня Вітольда Ашурка в шкловській колонії.
Білоруські ЗМІ пишуть, що в 1999 році в Мінську провели схожу акцію "Подарунок президенту" з тачкою гною біля будівлі адміністрації Олександра Лукашенка.
За перфоманс його ініціатора засудили до двох років позбавлення волі умовно.
Хто такий Вітольд Ашурок:
Активіст партії БНФ з Березівки. У січні цього року він отримав п'ять років позбавлення волі. Його визнали винним у в участі в групових діях, грубо порушують громадський порядок (ч.1 ст. 342 КК) і насильстві щодо співробітника міліції (ст. 364 КК). Суд проходив у закритому режимі. Попередньою причиною його смерті називається зупинка серця.
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Спроба замаху на Лукашенка:
- Раніше Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і синів замах, в якому замішані в тому числі іноземні спецслужби.
- За його словами, в Білорусі не вдалася спроба організувати спочатку заколот, а після цього "повзучий переворот".
- Він каже, що учасників підготовки замаху, які прибули з США, затримали в Москві.
- Як розповів в ефірі держканалу ОНТ голова КДБ Білорусі Іван Тертель в результаті операції вдалося запобігти спробам "збройного заколоту" в Білорусі. Ці події нібито були заплановані на червень-липень цього року.
- У свою чергу в ФСБ заявили, що знайшли "український слід" у спробі замаху на Лукашенка.