Гній для Лукашенка: у Києві біля посольства Білорусі влаштували перформанс з душком

Акція біля посольства Білорусі в Києві / Радіо Свобода

У суботу, 22 травня, в Києві білоруси, які залишили свою країну, влаштували акцію біля посольства Білорусі.

Вони привезли гній до посольства РБ у Києві, повідомляє телеграм-канал Баста!.

Білоруси під'їхали до будівлі посольства на синьому бусі, кілька людей стали виносити мішки з гноєм.

На їхні дії відреагувала охорона посольства. Учатсніков акції затримали.

Незважаючи на це, вміст деяких мішків вдалося висипати на тротуар біля посольства Білорусі в Україні.

/ Радіо Свобода

Повідомляється, що акція була спрямована на привернення уваги до подій в Білорусі і смерті політв'язня Вітольда Ашурка в шкловській колонії.

/ Радіо Свобода

Білоруські ЗМІ пишуть, що в 1999 році в Мінську провели схожу акцію "Подарунок президенту" з тачкою гною біля будівлі адміністрації Олександра Лукашенка.

/ Радіо Свобода

За перфоманс його ініціатора засудили до двох років позбавлення волі умовно.

Хто такий Вітольд Ашурок:

Активіст партії БНФ з Березівки. У січні цього року він отримав п'ять років позбавлення волі. Його визнали винним у в участі в групових діях, грубо порушують громадський порядок (ч.1 ст. 342 КК) і насильстві щодо співробітника міліції (ст. 364 КК). Суд проходив у закритому режимі. Попередньою причиною його смерті називається зупинка серця.

читайте такожСпроба вбивства Лукашенка: Мінськ терміново звернувся до Києва

Спроба замаху на Лукашенка: