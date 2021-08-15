Знайдений мертвим мер Кривого Рогу

Костянтин Павлов знайдений з вогнепальним пораненням / соцмережі

У неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.

Про це в Facebook написав глава партії ОПЗЖ Вадим Рабінович. Також, як пише "Страна", губернатор Дніпропетровської області Валентин Резніченко підтвердив дану інформацію виданню.

"Так, це правда", - сказав Резніченко і додав, що поки не зрозуміло, вбивство це чи самогубство.

Тим часом, Рабінович стверджує, що про самогубство мови не може бути.

"Якщо нам зараз почнуть розповідати, що весела життєрадісна, віруюча людина Костянтин Павлов наклав на себе руки – в цю маячню ми вірити не будемо!Я розмовляв з ним два дні тому. Наші однопартійці розмовляли з ним вчора - він був веселий розповідав про свої плани", - написав Рабінович.

На місці працює оперативна група слідчих.

Зазначимо, Костянтин Павлов був народним депутатом України 7-го, 8-го скликань. Міський голова Кривого Рогу з 2020 року.