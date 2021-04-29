Найєм позбувся теплого місця в Укроборонпромі: стала відома причина

Мустафа Найєм / Думська

Колишній народний депутат від БПП Мустафа Найєм заявив про те, що його скоротили з посади заступника генерального директора з управління активами Укроборонпрому.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, з метою оптимізації організаційної структури концерну посаду заступника генерального директора з активів буде ліквідовано.

"Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Тим не менш, наша співпраця з Концерном на цьому етапі закінчується. З поваги до всієї команди цей пост буде Моїм єдиним публічним коментарем з цього приводу", - написав екс-нардеп.

Найєм каже, що йде з посади без "каменя за пазухою" і буде продовжувати вболівати за реформу концерну.

"В цілому штат Укроборонпрому буде оптимізований на 10%", - додав він.

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