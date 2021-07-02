Дуже люблять фотошопи: Міс Україна шукає дівчат з натуральними формами і без ескорту

Взяти участь у конкурсі можуть дівчата від 17 до 26 років / УНИАН

Організатор конкурсу Міс Україна запустили відбір найкрасивіших українок країни. Однак вони зіткнулися зі складнощами - дуже непросто знайти 25 конкурсанток з ідеальною репутацією. У дівчат не повинно бути імплантів, накачаних губ, нарощеного волосся і татуювань. При цьому вони повинні продемонструвати прокачаний інтелект. Потрібні незаміжні представниці прекрасної статі у віці від 17 до 26 років, які не надавали ескорт-послуг.

У сюжеті ТСН йдеться про те, що кастинг на конкурс Міс Україна цього року проводять американці, які наполягають на тому, щоб всі вимоги жорстко дотримувалися. Організаторами відбору виступають директорка конкурсу та колишні міс. Взяти участь можуть незаміжні дівчата від 17 до 26 років з ростом від 168 сантиметрів.

Відбір досить суворі - високий інтелектуальний рівень конкурсантки, відсутність татуюванням, підколотих губ і імплантів. Організатори зазначають, що такі вимоги пов'язані з тим, що дівчата повинні будуть виступати на публічних заходах.

Дівчатам, у яких немає можливості пройти кастинг в регіонах, можна зареєструватися на сайті Міс Україна, після чого з'явиться шанс, що їх запросять на співбесіду.

"Наші дівчата дуже люблять фотошопи. Коли ми їх запрошуємо в офіс, іноді приходить зовсім інша дівчина", - каже голова конкурсу Вероніка Щипцова.

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Однією з головних проблем, яка псує репутацію конкурсу, є надання ескорт-послуг. Подібного роду діяльність заборонена для конкурсанток, щоб виявити подібні речі моніторять соціальні мережі дівчат і задають їм питання.

"Ми запитуємо про якісь дійсно інтелектуальні і моральні цінності, а якщо вона запитує щодо вартості участі і про те, які фінансові перспективи дасть перемога в конкурсі – то це зовсім інше", - розповіла Щипцова.читайте також"Дуже смачно": Міс Україна топлес розбурхала фантазію шикарною фігурою

Підкреслюється, що якщо на конкурс Міс Світу поїде дівчина з сумнівною репутацією, це дискредитує країну. Тому організатори конкурсу закликають красунь без імплантів і закордонних поїздок за чужий рахунок взяти участь у кастингу.

Нагадаємо, у Білорусі режим Лукашенка виставив ще більш складні вимоги до конкурсанток: вік – не старше 24 років, а зріст не менше 174 сантиметрів. При цьому дівчата повинні бути лояльні до офіційного Мінську.