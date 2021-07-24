Призначення посла США в Україні: Білий дім найближчими тижнями оголосить кандидатуру

Останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади в травні 2019 року. Відтоді в Україні працюють тимчасові повірені у справах США.
Більше двох років в Україні працюють тимчасові повірені у справах США. Тепер же, впродовж найближчих тижнів, Білий дім повинен оголосити кандидатуру на посаду посла США для роботи в нашій країні. На даний момент триває процес відбору.
Як розповів в інтерв'ю Суспільному тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент, минуло півроку роботи адміністрації президента Джо Байдена. Наприкінці каденції попередньої адміністрації було 80 країн без послів.
"Ми зараз в процесі відбору посла (в Україні, - ред.) Білим домом. Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну", - сказав Кент.
За його словами, в Україні ж традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці.
"Тому я впевнений, що в найближчі тижні Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата, якого повинен схвалити Сенат", - додав Кент.
Призначення посла США в Україні - про що раніше писав Главред:
- На початку липня ЗМІ писали, що послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.
- У січні російський політолог Андрій Піонтковський говорив, що ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розглядається в якості нового американського посла в Києві.
- Останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади в травні 2019 року. Тоді експрезидент США Дональд Трамп звинуватив Йованович у тому, що вона протидіє його політиці.