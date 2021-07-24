Призначення посла США в Україні: Білий дім найближчими тижнями оголосить кандидатуру

Зараз триває процес відбору посла США для роботи в Україні / WhiteHouse.gov

Більше двох років в Україні працюють тимчасові повірені у справах США. Тепер же, впродовж найближчих тижнів, Білий дім повинен оголосити кандидатуру на посаду посла США для роботи в нашій країні. На даний момент триває процес відбору.

Як розповів в інтерв'ю Суспільному тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент, минуло півроку роботи адміністрації президента Джо Байдена. Наприкінці каденції попередньої адміністрації було 80 країн без послів.

"Ми зараз в процесі відбору посла (в Україні, - ред.) Білим домом. Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну", - сказав Кент.

За його словами, в Україні ж традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці.

"Тому я впевнений, що в найближчі тижні Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата, якого повинен схвалити Сенат", - додав Кент.

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