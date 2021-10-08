Призначення лікарів роздають вночі: під Запоріжжям стався колапс у COVID-лікарні

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Потужна хвиля захворювань коронавірусом накрила Мелітополь Запорізької області. Рідні пацієнтів з коронавірусом змушені до ночі чекати висновку лікаря через колосальну завантаженість медиків.

За словами глави Багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування і швидкої допомоги Лариси Саприкіної, медики працюють на межі можливостей, тому на спілкування з рідними хворих не залишається зовсім часу, йдеться в матеріалі РІА Мелітополь.

Вона пояснила, що при потраплянні пацієнта в госпіталь, допомога надається по черзі, а саме, спочатку рятують тих, хто у важкому стані.

"Якщо пацієнт реанімаційний - йому, в першу чергу, надають допомогу. Решту підключають до кисню. Тому що в першу чергу всім таким пацієнтам потрібна киснева терапія. І вже пацієнт з киснем чекає, коли до нього підійдуть і зроблять крапельницю. Так, на даному етапі, це затягує до 4 і іноді більше годин. Людей багато", - каже вона.

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Саприкіна додала, що крапельниці пацієнтам з коронавірусом можуть ставити і о 2 і 3 годині ночі.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 8 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 362 жителів країни. У тому числі захворіли 1553 дитини і 431 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 526 осіб; летальних випадків - 241 (добою раніше було 314); одужали - 4 720 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків covid-19 зареєстрували в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.