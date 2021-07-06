Названо можливого очільника посольства США в Україні

Посольство США в Україні / УНІАН

Послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.

За даними видання Zn.ua, 9 липня тимчасовий повірений у справах США в Україні Христина Квін поїде з Києва у відпустку, а також готуватиме візит президента Володимира Зеленського до США.

"Замість Христини Квін до Києва може приїхати заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент: за словами одних - на час відсутності Квін, інші ж стверджують, що Кент пробуде на чолі посольства до офіційного призначення нового Надзвичайного і Повноважного посла США в Україні, яке може відбутися в жовтні-листопаді цього року", - повідомляє видання.

Відзначається, що Джордж Кент раніше пропрацював у посольстві США в Києві дві каденції - останню в 2015-2018 роках на посаді заступника глави місії США.

Тому він не тільки добре відомий в Україні, але також дуже багато знає про Україну.

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Кент вільно володіє українською та російською мовами, знайомий з ситуацією в українському політикумі та його "підводних течіях", а також з економічною ситуацією в країні.

Як раніше повідомляв Главред, 30 грудня 2020 року заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що Київ отримав агреман на призначення екс-міністра фінансів Оксани Маркарової послом України в США.

У грудні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення посла України в США. Ним став колишній постійний представник в ООН Володимир Єльченко.

У липні 2019 року Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого, майже півроку посада посла України в США залишалася вакантною.