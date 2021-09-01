Названо точний час зустрічі Зеленського і Байдена в США

Байден і Зеленський сьогодні проведуть зустріч у Білому домі / колаж УНІАН

Офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена відбудеться в середу, 1 вересня. Це буде перша особиста зустріч двох лідерів.

Саміт призначено на 14:00 (21:00 за Києвом), передає пресслужба Білого дому.

Повідомляється, що Джо Байден має намір висловити "незмінну підтримку" Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в умовах "продовження Росією агресії в Криму та на Донбасі".

Зазначимо, у графіку Байдена не йдеться про спільну пресконференцію за підсумками зустрічі. Результати саміту кожен з лідерів коментуватиме окремо.

Представляючи для аналітичних центрів Америки програму трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік Вашингтона, Зеленський заявив, що Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в нормандському форматі з метою мирного врегулювання ситуації на Сході України.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський почав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Напередодні глава держави і перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона.

31 серпня Володимир Зеленський провів зустріч з шефом Пентагону Ллойдом Остіном. Глава Міноборони США підтвердив, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у питаннях протистояння російській агресії, та схвалив прагнення України вступити в НАТО. Повідомляється також, американське та українське Міністерства оборони підписали рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.