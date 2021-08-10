УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Названо найпопулярніші виші та спеціальності серед бюджетників

10 серпня 2021, 20:00

Кількість зарахованих на основі повної загальної середньої освіти на бакалавра становить 58 тисяч 698 осіб.

студенти_навчання_освіта_диплом_вуз
Названо найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів / oboi.tochka.net

Цьогоріч на бюджет за держзамовленням було зараховано понад 60 тисяч абітурієнтів, пише пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Кількість зарахованих на основі повної загальної середньої освіти на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямів) становить 58 тисяч 698 осіб, на молодшого бакалавра — 467 осіб", - йдеться в повідомленні.

За даними Державного підприємства Інфоресурс, у рейтингу вищих навчальних закладів за кількістю зарахованих на бюджет:

  • перше місце займає Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського " (3 тис. 911 осіб)
  • На другому місці Київський національний університет імені Тараса Шевченка (3 тис. 66 осіб),
  • на третьому - національний університет "Львівська політехніка " (2 тис.)
  • 4 місце — Львівський національний університет імені Івана Франка (2 тис. 259 осіб);
  • 5 місце-Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (1 тис. 245 осіб);
  • 6 місце-Національний авіаційний університет (1 тис. 215 осіб);
  • 7 місце-Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (1 тис. 215 осіб);
  • 8 місце - Харківський національний університет радіоелектроніки (1 тис. 48 осіб);
  • 9 місце - Національний Університет біоресурсів і природокористування України (1 тис. 26 осіб);
  • 10 місце - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (860 осіб).

Серед найпопулярніших спеціальностей на бюджеті перше місце обіймає "середня освіта" - 6 тис.

Наступні в рейтингу такі спеціальності:

  • 2 місце — "Медицина" (3 тис. 664 людини);
  • 3 місце — "Комп'ютерні науки" (3 тис. 421 осіб);
  • 4 місце — "Філологія" (2 тис. 325 осіб);
  • 5 місце — "Інженерія програмного забезпечення" (1 тис. 899 осіб);
  • 6 місце- "Комп'ютерна інженерія" (1 тис. 700 осіб);
  • 7 місце — "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (1 тис. 659 осіб);
  • 8 місце- "Будівництво та цивільна інженерія" (1 тис. 492 людини);
  • 9 місце- "Право" (1 тис. 156 осіб);
  • 10 місце- "Агрономія" (1 тис. 108 осіб).

Раніше головред розповідав про двійнят з Волині, які отримали максимальні бали на ЗНО-2021.

абитуриенты ВНЗ МОН новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Названо найпопулярніші виші та спеціальності серед бюджетників». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Помічник Ротару розповів правду про силіконову маску співачкиПомічник Ротару розповів правду про силіконову маску співачки Опубліковано рейтинг найкращих Android-смартфонів з точки зору ціна-якістьОпубліковано рейтинг найкращих Android-смартфонів з точки зору ціна-якість Розмовляв російською: журналіст назвав несподівану причину відходу Шевченка зі збірноїРозмовляв російською: журналіст назвав несподівану причину відходу Шевченка зі збірної Дружина Цекало публічно роздягнулася і скупалася на безлюдному пляжі - гарячий кадрДружина Цекало публічно роздягнулася і скупалася на безлюдному пляжі - гарячий кадр "Цю неосвічену тварюку - на лаву підсудних": відомий російський продюсер образив Зеленського"Цю неосвічену тварюку - на лаву підсудних": відомий російський продюсер образив Зеленського

Останні новини

08:46

Гороскоп на сьогодні 11 серпня для всіх знаків Зодіаку: плітки, віщі сни або хвороби

08:28

COVID-19 рвонув уперед: за добу в Україні поставили понад тисячу нових діагнозів Відео

08:22

На Черкащині хлопець спалив прапор України

08:12

У НОК України відповіли на критику легкоатлетки Магучіх після обіймів з росіянкою Відео

07:45

Чому фотографуватися не можна, а торгувати дозволено Погляд

Реклама
07:22

Ще небезпечніший та смертоносніший: виявлено новий штам коронавірусу Йота

07:19

Глухий кут для Лукашенка і "війна" з Україною: експерт назвав сценарій пастки Росії для Білорусі Відео

06:57

Золоте весілля або розставання: астролог оцінив сумісність Мішиної і Еллерта Відео

06:51

Україну розжарить до +35, у частині регіонів - грози: синоптик уточнив прогноз погоди на сьогодні

06:30

Доцільність обов’язкової вакцинації від COVID-19: що чекає на тих, хто відмовився від щеплення Погляд

06:02

Ірина Сопонару мало не звела з розуму гарячим фото у спокусливій позі

05:28

Військова операція Росії і повстання в Україні: Ілларіонов розкрив новий план Путіна Відео

05:02

Україну розтрощить кліматичний розлом: експерт попередила про незворотні зміни Відео

04:41

Названо п'ять продуктів, які викликають целюліт Відео

04:22

Басистка Maneskin топлес вразила фантазію фанатів групи-переможця Євробачення

03:50

Кето-дієта може призвести до семи небезпечних захворювань - дослідження Відео

03:02

День сина і дочки 2021: дата, традиції свята і привітання

02:16

Сніг і заморозки в жовтні: якою буде погода восени в Україні Відео

01:37

Удар по Україні Сарматом: військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії РФ Відео

00:51

Лікарка назвала продукти, що вбивають підшлункову залозу

Реклама
10 серпня, вівторок
23:50

Призначено спецпосланця США щодо Північного потоку-2 Відео

23:29

Медики розвінчали один із популярних міфів про коронавірус Відео

23:27

Прикмети на 11 серпня: що не можна робити на Різдво Миколи Чудотворця Відео

22:56

"Крим - це Україна": Блінкен різко відреагував на агресію Росії

22:30

Україна недоотримала десять Олімпійських медалей Погляд

22:24

Скандальний дрифт із Alyona Alyona: прокуратура вилучила автомобілі Відео

21:42

Губернатор штату Нью-Йорк йде у відставку після гучного скандалу

21:29

"Милашка": Юля Зайка похвалилася фігурою в спокусливому купальнику

21:08

Погода в Україні різко зміниться: країну атакує небезпечна спека Відео

21:04

Підраховано, на скільки часу скорочує життя одна викурена сигарета

20:49

Скандал України на Олімпіаді-2020: стало відомо, хто поїхав замість тренерів у Токіо Відео

20:25

Діма Коляденко зізнався, що ходив здавати аналізи через секс з Іриною Білик

20:25

В Одесі на пляжі люди купилися та засмагали поруч із небіжчиком

20:01

На Олімпіаді в Токіо переміг В'ятрович Погляд

20:00

Названо найпопулярніші виші та спеціальності серед бюджетників Відео

19:37

У Києві після щеплення від коронавірусу Moderna померла жінка - голова Національної медпалати Відео

19:25

Вчені визначили, яка доза алкоголю корисна для серця

19:14

Названо вакцину від коронавірусу, яка точно дозволить запобігти смерті Відео

19:08

Для недопущення монополізації ринку електроенергії потрібно зменшити максимальний лот до 2-5 МВт – експерт

18:36

У Львові збоченець чіплявся до дівчини на зупинці, ніхто не реагував Відео

Реклама
18:35

"Атака" на Білорусь для повалення Лукашенка: Мінськ попередив США, Канаду і Британію про удар Відео

18:22

Alyona Alyona вперше висловилася про скандальну зйомку на Софійській площі Відео

18:07

Дочка Нємцова роздягнулася на гарячому селфі перед дзеркалом

17:54

Гороскоп на сьогодні 10 серпня для всіх знаків Зодіаку: підступи недругів, хаос або застуда Відео

17:49

Різдво Миколи Чудотворця: традиції і заборони свята, молитва святому і привітання

17:45

Українським пенсіонерам пообіцяли доплати в 300 гривень: хто отримає Відео

17:25

Соліст групи Чай вдвоем подав до суду на Монеточку за плагіат - у співачки відповіли Відео

17:17

Контрудар через ядерну зброю у Криму: Україна готова розмістити сили ППО США на своїй території

17:12

Мессі офіційно перейшов у новий клуб з Барселони Відео

16:43

"На українському, курка!": Ніцой накинулася на учасниць Олімпіади в Токіо Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти