Названо найпопулярніші виші та спеціальності серед бюджетників

Названо найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів / oboi.tochka.net

Цьогоріч на бюджет за держзамовленням було зараховано понад 60 тисяч абітурієнтів, пише пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Кількість зарахованих на основі повної загальної середньої освіти на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямів) становить 58 тисяч 698 осіб, на молодшого бакалавра — 467 осіб", - йдеться в повідомленні.

За даними Державного підприємства Інфоресурс, у рейтингу вищих навчальних закладів за кількістю зарахованих на бюджет:

перше місце займає Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського " (3 тис. 911 осіб)

На другому місці Київський національний університет імені Тараса Шевченка (3 тис. 66 осіб),

на третьому - національний університет "Львівська політехніка " (2 тис.)

4 місце — Львівський національний університет імені Івана Франка (2 тис. 259 осіб);

5 місце-Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (1 тис. 245 осіб);

6 місце-Національний авіаційний університет (1 тис. 215 осіб);

7 місце-Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (1 тис. 215 осіб);

8 місце - Харківський національний університет радіоелектроніки (1 тис. 48 осіб);

9 місце - Національний Університет біоресурсів і природокористування України (1 тис. 26 осіб);

10 місце - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (860 осіб).

Серед найпопулярніших спеціальностей на бюджеті перше місце обіймає "середня освіта" - 6 тис.

Наступні в рейтингу такі спеціальності:

2 місце — "Медицина" (3 тис. 664 людини);

3 місце — "Комп'ютерні науки" (3 тис. 421 осіб);

4 місце — "Філологія" (2 тис. 325 осіб);

5 місце — "Інженерія програмного забезпечення" (1 тис. 899 осіб);

6 місце- "Комп'ютерна інженерія" (1 тис. 700 осіб);

7 місце — "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (1 тис. 659 осіб);

8 місце- "Будівництво та цивільна інженерія" (1 тис. 492 людини);

9 місце- "Право" (1 тис. 156 осіб);

10 місце- "Агрономія" (1 тис. 108 осіб).

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