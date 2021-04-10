Названо терміни переговорів Зеленського з Меркель і Макроном без Путіна

Переговори в "нормандському форматі" пройдуть без Володимира Путіна / Reuters

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович розповів про терміни переговорів лідерів країн у форматі Україна-Франція-Німеччина.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, переговори стосуватимуться загострення ситуації на Донбасі.

"Буде Н-3 - тобто, Франція, Німеччина і Україна. Найближчим часом, це питання тижня", - повідомив Арестович.

Він зазначив, що не очікує нічого особливого від запланованої в квітні зустрічі радників "Нормандського формату".

Арестович додав, що ТКГ по Донбасу в Мінську - це в порівнянні з "Нормандським форматом" - другорядний і допоміжний майданчик, який більше вирішує тактичні питання.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський наступного тижня здійснить візит до Франції, де запланована його зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном один на один.

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Переговори Путіна, Меркель і Макрона: