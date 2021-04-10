Названо терміни переговорів Зеленського з Меркель і Макроном без Путіна

Переговори стосуватимуться загострення ситуації на Донбасі.
Радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович розповів про терміни переговорів лідерів країн у форматі Україна-Франція-Німеччина.
Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, переговори стосуватимуться загострення ситуації на Донбасі.
"Буде Н-3 - тобто, Франція, Німеччина і Україна. Найближчим часом, це питання тижня", - повідомив Арестович.
Він зазначив, що не очікує нічого особливого від запланованої в квітні зустрічі радників "Нормандського формату".
Арестович додав, що ТКГ по Донбасу в Мінську - це в порівнянні з "Нормандським форматом" - другорядний і допоміжний майданчик, який більше вирішує тактичні питання.
Раніше повідомлялося про те, що Зеленський наступного тижня здійснить візит до Франції, де запланована його зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном один на один.
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Переговори Путіна, Меркель і Макрона:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
- За повідомленням прес-служби Кремля, Путін знову заявляв, що Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
- У той же час у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
- Як повідомила прес-служба французького президента, сторони відзначили, що необхідно, щоб Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- У прес-службі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі по реалізації Мінських домовленостей.