Називала мовний закон "фашистським": скандальну викладачку Більченко звільнили з Драгоманова

У січні Більченко потрапила в гучний мовний скандал / Вести

Викладача Євгенію Більченко, яка кілька місяців тому зізналася, що підтримує агресію Росії і називає Україну "американською колонією", нарешті звільнили з університету Драгоманова, де вона працювала останні роки.

На своїй фейсбук сторінці вона розповіла, що керівництво навчального закладу пішло на ліквідацію цілої кафедри, щоб її потім звільнили із займаної посади. При цьому їй запропонували "будь-яку іншу вакантну посаду". Сама ж жінка стверджує, що її звільнили.

Більченко стверджує, що з того часу, як її відсторонили від викладання, у виші "не змогли нічого довести: ні профнепридатність, ні аморальний проступок". Вона також зазначила, що ні про що не шкодує, і додала, що близько третини своїх наукових конференцій і статей вона здійснила спільно з російськими колегами.

"Я була щаслива, спасибі, коли ми збиралися від Луцька до Москви, від Дрогобича до Петербурга. Мені б хотілося, щоб світ знав, як в Україні поводяться з політичними інодумцями", ㅡ вказала Більченко.

За словами професорки, за час відсторонення від педагогічної роботи вона "зайнялася науковою діяльністю так щільно, що це видно по моєму рейтингу". Крім того, вона зазначила, що займає "не просто перше місце, а перше місце з немислимим відривом" в рейтингу викладачів своєї кафедри.

Що відомо про скандального викладача Більченка:

У січні професорка НПУ імені Драгоманова Євгенія Більченко спровокувала скандал в Мережі, назвавши закон про українську мову "черговим опухлим лімфовузлом в тілі онкохворої американської колонії".

Крім того, Більченко у 2018 році виступала на каналі терористів самопроголошеної "ДНР". Її представили як "активістку Майдану", яка змінила свої погляди, дізнавшись "правду" про події на Донбасі.

Пізніше вона звернулася до президента Володимира Зеленського, заявивши, що їй морально і фізично загрожують, і в університеті "мають намір звільнити її на підставі політичних поглядів".

1 лютого викладача відсторонили від занять, тому останні місяці вона не викладала у виші.

Раніше в Мережі розгорівся скандал через висловлювання завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Одеської юридичної академії Сергія Шубіна. Він стверджує, що Україну чекає розпад, називає українську мову "блювотою", не вважає бойовиків "ЛДНР" терористами і читає в соціальних мережах пабліки про Путіна, Шарію і "руський мир".