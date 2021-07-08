Не догледів: на Волині потонув 2-річний хлопчик, за яким доглядав батько

Мама пішла за чорницею / pixabay.com

Страшна трагедія знову на Волині. У місцевій водоймі потонув дворічний хлопчик.

Як повідомляє Волинські Новини, інцидент трапився в селі Перешпа. Дитина потонула прямо біля свого будинку.

У сільраді розповіли, що хлопчик грав з братом у дворі. За ними приглядав батько, поки мама пішла збирати чорницю, а потім раптово кудись пропав.

Дитину почали шукати, але виявилося вже пізно. Тіло знайшли ввечері, 7 липня, близько 21: 00.

Слідів насильницької смерті поки не виявлено. Труп направлено на експертизу.

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Нагадаємо, нещодавно на Волині вбило струмом восьмирічного хлопчика. Дитина зайшла в сарай і просто зачепилася за електростанок, в якому була розібрана пускова кнопка.

Він помер, незважаючи на реанімаційні дії медиків.

Крім цього, в Росії також восьмирічний хлопчик помер У Радянському холодильнику. Він грав з сестрами в хованки і заліз в стару побутову техніку, не знаючи про те, що відкрити її можна тільки зовні. Дитина задихнулася. Її тіло знайшли пізно вночі.