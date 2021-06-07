"Не гідний": Лукашенко – перший в історії КНУ ім. Шевченка, кого позбавили звання почесного доктора

Лукашенко став першою людиною, яку позбавили звання почесного доктора КНУ ім. Шевченко / Reuters

Главу республіки Білорусь Олександра Лукашенка позбавили звання почесного доктора Київського Національно університету імені Тараса Шевченка. Рішення в таємному режимі прийняла вчена рада вищого навчального закладу у зв'язку з подіями в білоруській державі. Почесним доктором КНУ Лукашенко став ще за часів президентства Віктора Ющенка.

Як повідомляє ВВС News Україна з посиланням на джерела в керівництві КНУ, вчена рада проголосувала за позбавлення Лукашенка звання почесного доктора в таємному режимі. Почесними докторами університету є понад 80 особистостей, і це перший випадок в історії КНУ, коли довелося позбавляти людину такого звання. Щоб прийняти рішення, керівництво змушене було внести зміни до статуту надання статусу почесного доктора інституту.

Видання нагадало, що раніше ректор Київського держуніверситету Володимир Бугров звернувся до вченої ради інституту із закликом позбавити Олександра Лукашенка статусу почесного доктора. Це сталося після примусової посадки літака Ryanair у Мінську і арешту білоруського блогера Романа Протасевича з його дівчиною Софією Сапегою.читайте також"Готові в будь-який час": у Білорусі просять діалогу з Україною і скаржаться на Київ

"Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету", - раніше заявляв Володимир Бугров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відносини України та Білорусі

Відносини Києва і Мінська серйозно зіпсувалися після того, як наприкінці серпня минулого року Олександр Лукашенко запустив серію звинувачень на адресу України в тому, що Київ, мовляв, фінансує опозиційний рух Білорусі.

У МЗС України назвали заяви Лукашенка бездоказовими і почали перегляд дипломатичних відносин з Білоруссю.

Офіційний Київ з 5 листопада 2020 року не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі. Президентські вибори 9 серпня минулого року у республіці Україна вважає такими, що не відбулися.

26 травня 2021 року Кабмін після ситуації з літаком Ryanair у Мінську прийняв рішення про розрив авіасполучення України з Білоруссю.

У Слузі народу нагадали Лукашенку про те, що Київ засуджує політичну кризу у Білорусі і пригрозили Мінську жорсткими санкціями у разі запуску авіарейсів Белавіа до Криму.