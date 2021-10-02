"Не вистачає досвіду": Зеленський висунув претензії "слугам народу" і назвав їх трієчниками

Володимир Зеленський на з'їзді "слуг народу" / Facebook/sluganarodu.official

Президент України Володимир Зеленський оцінив роботу фракції Слуга народу, а також окремих членів уряду.

В ефірі телеканалу Дом він заявив, що можлива відставка кількох міністрів розглядається не через їх особистості, а через результати їх роботи.

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"Що стосується питання звільнення міністрів, то зараз це питання не стоїть. Є робота, робота фракції, робота Кабміну... Є незадоволення роботою... Питання щодо уряду - це питання не про особу, це питання до результатів. У всіх є завдання зробити той чи інший результат, і тому питання до деяких міністрів може бути тільки одне - показуй, які завдання були і як вони виконані в ці терміни", - зазначив він.

Він також уточнив, що складно сказати, яке саме міністерство не працює.

За словами Зеленського, Кадрова політика "у нас не ідеальна".

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"У нас повинні запрацювати інституції. Той міністр, чоловік або жінка, який зможе свою інституцію вибудувати так, що після відходу цієї людини інституція буде працювати, то той міністр - молодець", - підкреслив він.

Глава держави заявив, що зараз сказати, хто з міністрів слабший, а хто сильніший, йому складно за результатом.

"Але з приводу енергетики... я вважаю, що ми молодці... В інфраструктурі, я вважаю, молодці, круті результати, навіть Укрзалізниця"..."- сказав президент.

Він також додав, що міністри, які займаються економікою, діджитал напрямком і медициною, теж "всі молодці".

Зеленський поставив оцінку роботі "слуг народу"

Крім того, Зеленський оцінив на "три з плюсом" (за 5-бальною шкалою) роботу фракції Слуга народу за два роки.

Про це він сказав під час засідання партії, яке відбувається в Трускавці, повідомила УП.

"Не вистачає досвіду. Я бачу велику кількість людей, яка дуже сильно підтягнулася. Є потужні люди, яких, вибачте, що я так кажу, ніколи не було в Україні, було багато людей. З точки зору цифровізації, інфраструктури, енергетики в таких боях і конкуренції, які у нас є на міжнародній арені", — говорить президент.

Оцінив Зеленський і власну роботу на посаді президента. "Я думаю, що не маю права ставити собі високу оцінку. Сім-вісім - так кажуть? За 12-бальною. Я десь в середині", - сказав він.

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Раніше Зеленський прокоментував ситуацію, що склалася у зв'язку зі збором підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Питання Дмитра Олександровича для мене, вибачте, ну зовсім не питання. Це питання в цілому, я вважаю, внутрішньофракційне. Я вважаю, що велика помилка з боку Діми і консультантів, які зараз з ним працюють, що він виносить ці питання в публічну сферу, медіа. Ні, секретів ніяких немає, але я вважаю, що у цих людей інші політичні погляди. І це - нормально. Ми живемо в демократичній державі. Але якщо вони (погляди) інші, ніж у... 73% які віддали голоси саме за цю програму (партії Слуга народу – ред.), то це нормально – значить, ти живеш своїм особистим життям", - сказав глава держави.