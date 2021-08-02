Не медузи і не комарі: на український курорт налетіла нова напасть

Величезні павуки атакують українських туристів / pixabay

Українські туристи, які цього року вирішили відпочити в селищі Кирилівка, почали скаржитися на навалу павуків.

Експерти ж кажуть, що вони не кусаються і не небезпечні для людини, а така їх кількість - типове явище для цього регіону.

Павуки настільки великі, що просто скрізь - на стелі, стінах і підлозі.

Крім усього іншого, на курорти повернулися морські блохи, і за словами туристів, у воді неможливо знаходиться і купатися.

Також туристів атакують величезні комарі, а павуки неймовірно великих розмірів знаходяться практично в кожному курортному номері.

Реклама

Крім того, ще на одному курорті в Бердянську Запорізької області замість медуз до узбережжя затоки прибило тонни морських водоростей.

Купи нитчатки лежать на узбережжі, а працівники пляжів згрібають їх бульдозером.

Орендарі пляжів стали вирішувати цю проблему.

Так, наприклад, орендарі 3-го міського пляжу, до якого прибиває величезна кількість морських водоростей, які псують відпочинок туристам, чистять берегову лінію бульдозером.

Як раніше повідомляв Главред, в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах.Туристами не дають спокою морські блохи.

А в Києві в Русанівській затоці Дніпра вода придбала дивний вигляд і колір. Відповідні кадри публікують очевидці в соцмережах.

На записі видно, що чистий річковий потік змішується з каламутною глинистою масою.