Не медузи і не комарі: на український курорт налетіла нова напасть

Павуки настільки великі, що просто скрізь - на стелі, стінах і підлозі.
Українські туристи, які цього року вирішили відпочити в селищі Кирилівка, почали скаржитися на навалу павуків.
Експерти ж кажуть, що вони не кусаються і не небезпечні для людини, а така їх кількість - типове явище для цього регіону.
Павуки настільки великі, що просто скрізь - на стелі, стінах і підлозі.
Крім усього іншого, на курорти повернулися морські блохи, і за словами туристів, у воді неможливо знаходиться і купатися.
Також туристів атакують величезні комарі, а павуки неймовірно великих розмірів знаходяться практично в кожному курортному номері.
Крім того, ще на одному курорті в Бердянську Запорізької області замість медуз до узбережжя затоки прибило тонни морських водоростей.
Купи нитчатки лежать на узбережжі, а працівники пляжів згрібають їх бульдозером.
Орендарі пляжів стали вирішувати цю проблему.
Так, наприклад, орендарі 3-го міського пляжу, до якого прибиває величезна кількість морських водоростей, які псують відпочинок туристам, чистять берегову лінію бульдозером.
Як раніше повідомляв Главред, в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах.Туристами не дають спокою морські блохи.
А в Києві в Русанівській затоці Дніпра вода придбала дивний вигляд і колір. Відповідні кадри публікують очевидці в соцмережах.
На записі видно, що чистий річковий потік змішується з каламутною глинистою масою.