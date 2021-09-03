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Не може дихати, динаміка негативна: стало відомо про стан 6-річного Андрійка з Черкас

3 вересня 2021, 09:30
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Лікарі роблять все можливе, щоби врятувати дитину, але ситуація погіршується. Оперувати хлопчика не можна - в такому стані це заборонено законом.

лікарня
Стало відомо про стан здоров'я закатованого хлопчика з Черкас / УНІАН

Стан здоров'я шестирічного Андрія з Черкас, якого госпіталізували з важкими травами, погіршується. Дитина не може самостійно дихати, а його організм не підтримує безпечний для життя тиск.

Як розповіла анестезіолог Черкаської обласної дитячої лікарні Світлана Федченко, лікарі роблять все можливе, щоби врятувати дитину, однак динаміка — негативна, передає Суспільне.

У хлопчика погіршується робота всіх органів і систем, розвинулася ниркова недостатність. Оперувати дитину в такому стані заборонено.

"При такому ураженні мозку і нестабільній динаміці класти дитину на операційний стіл за законом заборонено", - додала Федченко.

Тим часом нерідна бабуся хлопчика Вікторія Лясова, яку 31 серпня заарештували прямо під час засідання суду, змінила свої свідчення про те, де і як травмувалася дитина. Тепер вона каже, що хлопчик дістав травми не вдома.

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"Він травмувався в місті Черкаси. Що ви хочете?.. Сам ходив, гуляв ... не вдома і не у дворі навіть", - сказала вона в той момент, коли на неї надягали кайданки, передає телеканал Україна 24.

Раніше жінка говорила, що хлопчик грав на приватному подвір'ї та впав з купи цегли. За її словами, у онука були подряпані руки і ноги, а на голові — рана. До медиків вона не звернулася і нібито намагалася самостійно допомогти дитині. Спочатку йому стало легше, але через кілька днів після інциденту жінка знайшла Андрійка в ліжку без свідомості й викликала медиків.

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До слова, Лясова - нерідна бабуся шестирічного Андрійка. Дитину нібито усиновив син жінки. ЗМІ писали, що крім 6-річної дитини, разом з бабусею проживає старша внучка.

Що відомо про 6-річного Андрійка

27 серпня в Черкасах був госпіталізований у дитячу лікарню маленький хлопчик з важкими травмами. Як повідомив депутат Черкаської обласної ради, екснардеп Олег Петренко, над дитиною мабуть знущалися кілька днів. На тілі малюка були сліди тортур - відірвані губи, погризені тваринами вуха, сліди від гасіння сигарет на тілі. Ймовірно, дитина кілька днів пролежала без свідомості. У хлопчика утворилися пролежні.

Батько хлопчика спростував інформацію про те, що на дитині нібито гасили сигарети, проте про інші тілесні ушкодження не згадав. Також він назвав фейком інформацію про насильство і сказав, що малюк просто впав з цегли.

Версію з опіками від сигарет і страшними травмами не підтвердили також в поліції. Правоохоронці кажуть, що у дитини - подряпини рук і ніг, а також забій головного мозку і травма голови.

Водночас, екснардеп Олег Петренко заявив, що не вірить у падіння. За його словами, такі травми отримати неможливо, просто впавши кудись. Він каже, що бачив травмовану дитину на власні очі.

viber
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