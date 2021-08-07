"Не носити маски - злочин": епідеміолог розповів, чому Україна не готова до хвилі COVID-19

Епідеміолог розповів, чому Україна не готова до хвилі COVID-19 / Фото Reuters

Система охорони здоров'я України виявилася не готовою до нової хвилі коронавірусу COVID-19. Про це заявив лікар-епідеміолог, засновник і керівник ГО "Інфекційний контроль в Україні" Андрій Александрін.

Він також вказав на проблему недотримання масочного режиму, що погіршує ситуацію.

"Ми, на жаль, не готові. В останні два місяці ми бачимо унікальну ситуацію, коли міністр охорони здоров'я в ручному режимі через Національну службу здоров'я припиняє фінансування деяких інфекційних стаціонарів, які себе чудово зарекомендували протягом 2020-2021 років. Ця ситуація незрозуміла", - сказав Александрін.

Медик звернув увагу і на проблему недотримання громадянами масочного режиму. За його словами, звичайна медична маска є фізичним бар'єром для вірусу, яка захищає оточуючих, а не саму людину. Таким чином, ті, хто не носять маски або носять їх неправильно, наражають на небезпеку інших.

"Коли носять маски на підборідді, з відкритим носом, відкритим ротом, на вусі або в кишені, на мою думку, як фахівця, як епідеміолога – це можна порівняти з кримінальним злочином. Вони не рахуються з суспільством і є жорсткими порушниками", – підсумував Александрін.

Реклама

читайте такожНа Тернопільщині спалах Дельта-штаму COVID: звідки завозять вірус

Нагадаємо, раніше епідеміолог Андрій Александрін спрогнозував в Україні сплеск захворюваності на штам "Дельта" коронавірусу COVID-19.

"На жаль, охоплення вакцинопрофілактики у нас, особливо груп ризику, мізерно малий. Тому в Україні буде дуже схожа ситуація з Росією, якщо навіть не гірше", - прогнозує він.