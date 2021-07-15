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"Не відповідав взаємністю": з'явилися нові подробиці вбивства підлітка на Житомирщині

15 липня 2021, 19:42

План вбивства дівчина розробила завчасно. На зустріч з хлопцем вона прийшла озброєна ножем і скотчем.

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Хлопець був порізаний ножем / Нацполіція по Житомиру

Моторошна трагедія в Коростенському районі Житомирської області трапилася 13 липня. Там знайшли тіло 14-річного підлітка, який зник напередодні. Труп хлопця знайшли під завалами цегли в покинутій будівлі. Поліція відразу запідозрила, що це вбивство, адже тіло було покрито ножовими пораненнями.

Буквально наступного дня у вбивстві зізналася 15-річна дівчина, яка виявилася однокласницею хлопця.

Тим часом, місцеві жителі припускають, що дівчина пішла на такий крок через нерозділене кохання. Адже дівчина симпатизувала однокласнику, але той не відповідав взаємністю.

Як повідомляє OBOZREVATEL, підозрювана у вбивстві та вбитий Данило навчалися у Грозинській гімназії.

"Вона була по вуха закохана в хлопчика, але він, як то кажуть, відрікся від її серця і руки. Судячи з усього, вона не витримала такої ситуації і вирішила його вбити. Від однієї думки страшно, що через таке", - розповідають сусіди.

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Дівчина з багатодітної сім'ї - у неї четверо братів і сестер. Вона жила в сусідньому селі Шатрище.

"Глава сім'ї був пожежником, отримав травму спини і пішов на пенсію. Сім'я за загальноприйнятими мірками благонадійна, проте не без проблем", - кажуть односельці.

Також відомо, що 5 років тому мама дівчини намагалася розлучитися з чоловіком, але передумала. А в травні цього року вона зверталася в поліцію із заявою про насильство в сім'ї. Чоловік аргументував побиття ревнощами.

"Наскільки такі обставини позначилася на їх дочці, сказати складно. Однак діти дуже болісно сприймають сімейні скандали і іноді "вибирають" таку модель поведінки", - зазначили в поліції.

Тим часом, Данила вже поховали. Про нього дуже добре відгукуються.

"Даня-хлопчик дуже хороший. Мама-добра і чуйна жінка, вона працює продавщицею в магазині, в Коростені. Ростила сина і дочку такими ж чуйними", - кажуть місцеві.

На даний момент з'ясовується були у дівчини спільники.

Якщо її провина буде доведена, то школярці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські виявили тіло Данила в покинутій будівлі - дитина лежала під завалами цегли. Як встановили копи, хлопцеві зв'язали руки скотчем, нанесли кілька поранень (попередньо-канцелярським ножем) в груди і шию, що і стало причиною смерті.

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