Не поділили хлопця: у Дніпрі дівчата влаштували жорстоку бійку і потрапили на відео

У Дніпрі дівчина влаштувала жорстку бійку / скріншот

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи жорстоко побилися дві дівчини. Одна з них била іншу колінами, головою об лавку, а також тягала за волосся. Відео інциденту очевидці згодом поширили через соціальні мережі.

На ролику видно, як одна з дівчат сидить на лавці, інша стоїть над нею і завдає своїй опонентці удари по обличчю і тілу. Вона тримала її за волосся, і била коліном в голову. Все це супроводжується нецензурною лайкою.

При цьому зловмисниця багато разів наголошує, мовляв, "я тобі говорила". У якийсь момент одна з дівчат буквально попросила вже побиту "вдарити її один раз по обличчю". Після чого накинулася на постраждалу з новою силою.

Спочатку їх намагалися зупинити хлопці, які, найімовірніше, приятелі агресивно-налаштованої громадянки. Проте з часом вони перестали брати участь у конфлікті і лише спостерігали за ним з боку. Поліцію туди викликав автор цього запису. У відео присутнє насильство, тому не рекомендуємо переглядати вразливим і неповнолітнім.

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Заяву вирішили не писати

Інцидент прокоментували в патрульній поліції Дніпровщини. Там зазначили, що правоохоронці дійсно виїжджали на цей виклик, проте учасники бійки сказали, що одна до іншої не мають претензій. За їхніми словами, у них стався конфлікт, який вони владнали і розійшлися по домівках.

Причину бійки назвали лише згодом. "Інформатор" повідомляє, що дівчата таким чином ділили хлопця.

Схожа подія в місті

19 липня в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра неповнолітні дівчата влаштували жорстоку бійку. Представниці прекрасної статі не поділили хлопця і накинулися один на одного з кулаками і матюками.

"Напевно, дуже хороший хлопець раз за нього билися", "суворі, однак, у нас на районі проживають дівчата","раніше хлопці з дівчат билися, зараз навпаки", – прокоментувало суспільство.