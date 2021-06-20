"Не розуміємо, про яку корупцію говорить Байден": у Слузі народу осоромилися із заявою

Ірина Верещук / УНІАН

Захід все ще вважає Україну корумпованою країною. І щоб змінити це, потрібні чіткі індикатори, інакше незрозуміло, що мають на увазі міжнародні партнери під терміном "українська корупція". Про це сказала нардеп від Слуги народу Ірина Верещук в ефірі одного з українських телеканалів.

"Джозеф Байден каже:"ми не можемо поки вас прийняти в НАТО, тому що у вас не подолана корупція". Ми вже з нею боремося, скільки я пам'ятаю. І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли говорить, що у нас величезні проблеми", – сказала нардеп.

Верещук нагадала, що в США офіційно легалізовано лобізм. І на її думку, саме лобістську діяльністю в Україні вважають корупцією. І це викликає проблеми.

"Що мають на увазі наші партнери, називаючи нас глибоко корумпованою країною? Коли ми зрозуміємо чіткі індикатори, яких ми повинні досягти, які ми повинні подолати і побороти, тоді це буде предметна розмова. Поки це просто заяви", - резюмувала вона.

14 червня 2021 року президент США Джо Байден на брифінгу за підсумками саміту НАТО заявив, що агресія Росії проти України не означає, що Київ ніколи не зможе стати членом НАТО.

Але рішення про вступ України залежить від відповідності критеріям Альянсу, серед яких президент США виділив боротьбу з корупцією.

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Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що сторони говорили про непохитну рішучість США захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми обговорили Мінські домовленості. Він (Путін - Главред) не суперечив мені, але, звичайно, відмінності були", - зазначив керівник Білого дому.