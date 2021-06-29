Не потрапив до ТОП-5: українці "викреслили" російську мову зі списку необхідних

Російська мова не потрапила в ТОП-5 важливих для українців / фото : 1news.az

Згідно з даними дослідження Active Group, російський не потрапив навіть до ТОП-5 іноземних мов, знання яких українці вважають необхідними.

Громадяни взяли участь у соціологічному опитуванні, в якому відповіли на запитання, які іноземні мови вони вважають найбільш необхідними. На першому місці опинилася англійська мова, а російська-на шостому:

англійська мова-84,9%;

німецька-22,2%;

французька – 13,7%;

іспанська – 13,6%;

аольська – 11,1%;

російська-9,6%;

китайська-6,5%;

португальська-6,3%;

арабська – 2,4%;

інша-1,4%.

Частка тих, котрі вважають російську мову необхідною для вивчення, найбільша серед осіб старших за 60 років. Англійську ж найважливішою вважають усі вікові групи українців.

А в списку мов, які необхідні для кар'єрного росту, російська опустилася аж на сьоме місце:

англійська мова-86,9%;

німецька-25,2%;

китайська – 21,1%;

польська-20,1%;

іспанська – 17,2%;

французька – 14,5%;

російська – 12,3%;

португальська-8,7%;

арабська – 4,8%;

інша - 3,2%.

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