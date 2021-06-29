Не потрапив до ТОП-5: українці "викреслили" російську мову зі списку необхідних

Громадяни взяли участь у соціологічному опитуванні, в якому відповіли на запитання, які іноземні мови вони вважають найбільш необхідними.
Згідно з даними дослідження Active Group, російський не потрапив навіть до ТОП-5 іноземних мов, знання яких українці вважають необхідними.
Громадяни взяли участь у соціологічному опитуванні, в якому відповіли на запитання, які іноземні мови вони вважають найбільш необхідними. На першому місці опинилася англійська мова, а російська-на шостому:
- англійська мова-84,9%;
- німецька-22,2%;
- французька – 13,7%;
- іспанська – 13,6%;
- аольська – 11,1%;
- російська-9,6%;
- китайська-6,5%;
- португальська-6,3%;
- арабська – 2,4%;
- інша-1,4%.
Частка тих, котрі вважають російську мову необхідною для вивчення, найбільша серед осіб старших за 60 років. Англійську ж найважливішою вважають усі вікові групи українців.
А в списку мов, які необхідні для кар'єрного росту, російська опустилася аж на сьоме місце:
- англійська мова-86,9%;
- німецька-25,2%;
- китайська – 21,1%;
- польська-20,1%;
- іспанська – 17,2%;
- французька – 14,5%;
- російська – 12,3%;
- португальська-8,7%;
- арабська – 4,8%;
- інша - 3,2%.
Як повідомляв Главред, продюсер, медіамен, творець промо-компанії STARBOM.Денис Путінцев розповів, що після введення мовних квот української музики на радіо і телебаченні стало більше. Крім того, поступово вона стала підніматися на більш високий рівень. Тому, на його думку, дане рішення було правильним кроком.