Не послухалися батьків: на Чернігівщині у ставку потонули двоє братів-підлітків

Хлопці потонули у штучній водоймі / ДСНС

На Чернігівщині у штучній водоймі трагічно потонули двоє братів-підлітків -10-річний Максим і 14-річний Олексій. Хлопчики без дозволу батьків пішли купатися.

Трагедія трапилася у вівторок, 13 липня. За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Чернігівській області, батько намагався їх врятувати, але було вже пізно.

Помітивши те, що дітей довго немає вдома, чоловік пішов їх шукати і знайшов речі на березі. Він одразу викликав рятувальників, а тим часом і сам намагався відшукати дітей, але йому це не вдалося.

"До приїзду рятувальників тіла дітей на берег витягли співробітники Національної поліції. На жаль, врятувати їх життя вже було пізно", - йдеться в повідомленні.

Обставини трагедії встановлюються відповідними службами.

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Нагадаємо, раніше трагедією закінчилося для 16-річного підлітка купання в Маріуполі Донецької області в річці Кальміус.

Тіло потонулого хлопця знайшли рятувальники. Труп знаходився у зливній металевій трубі на відстані 2 м від берега.

Також на Волині у місцевій водоймі потонув дворічний хлопчик. Дитина потонула прямо біля свого будинку.

У сільраді розповіли, що хлопчик грав з братом у дворі. За ними приглядав батько, поки мама пішла збирати чорницю, а потім раптово кудись пропав.

Дитину почали шукати, але виявилося вже пізно.