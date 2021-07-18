Не вступила до навчального закладу: у Дніпрі скоїла суїцид 15-річна дівчинка

Дівчинка залишила передсмертну записку.
Жахлива трагедія в Дніпрі. Померла 15-річна дівчинка. Підліток сама наклала на себе руки.
Як пише Інформатор, інцидент стався на вулиці Анни Ахматової вранці в суботу, 17 липня. Тіло дівчини знайшла її мати у дворі будинку.
Самогубця залишила передсмертну записку, в якій вказала причину суїциду.
Вона була сильно засмучена тим, що не може вступити до навчального закладу. У підсумку, дівчина повісилася на металевій перекладині.
Подальші обставини трагедії вивчають фахівці.
читайте такожДістали колектори: під Дніпром жінка вбила сина з братом і повісиласяНагадаємо, у селищі Тростянець Вінницької області сталася трагедія - 14-річний школяр вчинив самогубство. Повішеним підлітка знайшов його батько у вівторок.
Виявивши повішеним власного сина, батько негайно викликав на місце трагедії правоохоронців. У поліції заявили, що ознак насильницької смерті на тілі підлітка не було. Хлопчик повісився в літньому душі.