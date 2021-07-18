УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Не вступила до навчального закладу: у Дніпрі скоїла суїцид 15-річна дівчинка

18 липня 2021, 05:28

Дівчинка залишила передсмертну записку.

суїцид, самогубство
Дівчинка повісилася / gosnovosti.com

Жахлива трагедія в Дніпрі. Померла 15-річна дівчинка. Підліток сама наклала на себе руки.

Як пише Інформатор, інцидент стався на вулиці Анни Ахматової вранці в суботу, 17 липня. Тіло дівчини знайшла її мати у дворі будинку.

Самогубця залишила передсмертну записку, в якій вказала причину суїциду.

Вона була сильно засмучена тим, що не може вступити до навчального закладу. У підсумку, дівчина повісилася на металевій перекладині.

Подальші обставини трагедії вивчають фахівці.

читайте такожДістали колектори: під Дніпром жінка вбила сина з братом і повісиласяНагадаємо, у селищі Тростянець Вінницької області сталася трагедія - 14-річний школяр вчинив самогубство. Повішеним підлітка знайшов його батько у вівторок.

Виявивши повішеним власного сина, батько негайно викликав на місце трагедії правоохоронців. У поліції заявили, що ознак насильницької смерті на тілі підлітка не було. Хлопчик повісився в літньому душі.

новини Дніпра новини України та світу
Зараз ви переглядаєте новину «Не вступила до навчального закладу: у Дніпрі скоїла суїцид 15-річна дівчинка». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У центрі Києва перехожі жорстко відгамселили ексгібіціоністаУ центрі Києва перехожі жорстко відгамселили ексгібіціоніста "Гроші – мій Бог": Кондратюк різко пройшовся по Ані Лорак через її плани виступити в Україні"Гроші – мій Бог": Кондратюк різко пройшовся по Ані Лорак через її плани виступити в Україні Шлях до хаосу і бунтів: чого чекати від нового керівника МВСШлях до хаосу і бунтів: чого чекати від нового керівника МВС Серпень буде "пекельним": синоптики назвали дату найнебезпечнішої спекиСерпень буде "пекельним": синоптики назвали дату найнебезпечнішої спеки "Будуть ще жорсткіші обмеження": в РНБО анонсували посилення карантину в Україні"Будуть ще жорсткіші обмеження": в РНБО анонсували посилення карантину в Україні

Останні новини

23:23

США і Німеччина домовилися про угоду щодо Північного потоку-2 - Reuters

23:22

Де сісти, щоб уникнути заколисування і шість способів лікування Відео

23:06

Заворотнюк заразилася коронавірусом під час відвідування окупованого Криму

23:02

Автомобільний газ продовжує дорожчати: чому і наскільки ще злетить ціна на паливо Відео

22:57

Знижує ризик передчасної смерті на 24%: лікарі назвали корисний протеїн Відео

Реклама
22:55

Буде ще гірше: українців попередили про новий потоп Відео

22:17

Розбита голова і зламана нога: у київському ТЦ вітрина впала на 4-річну дитину

22:15

Росія у вогні: пожежі в Якутії видно навіть з космосу Відео

21:32

Позашляховик розірвало на частини: під Одесою у страшній аварії загинув чиновник Відео

21:31

"Операція пройшла успішно": у Дніпрі хірурги дивом врятували вагітну дівчину

21:08

Переможниця Холостяка нарешті вийшла заміж за свого обранця

21:06

Небезпека штаму Дельта в Україні: у МОЗ оголосили про ініціативу щодо нового коронавірусу Відео

20:59

"Невакциновані від COVID-19 по прибуттю в Україну з-за кордону підуть на самоізоляцію" - МОЗ Відео

20:43

В Україну увірветься різке похолодання до +11 Відео

20:37

Україна у ЄС або напад Росії: Зеленський різко закликав Європу зробити вирішальний крок

20:26

Гороскоп удачі: дізнайтеся свій найуспішніший час доби Відео

20:14

У Херсонській області аномальна спека: садівники достроково збирають урожай Відео

19:52

Довгожителі "блакитної зони" назвали свої чотири ранкові звички Відео

19:41

Найпотужніший стимул для реформ: Україна, Грузія і Молдова оголосили про заявки щодо вступу до ЄС

19:37

Тіктокери, що розгромили квартиру на Печерську, постануть перед судом: їм світить до 5 років

Реклама
19:35

Від авто нічого не залишилося: в Івано-Франківській області загинув у ДТП український футболіст Відео

18:52

Позитив зізнався, навіщо йому розвал групи Время Стекло

18:49

Прикмети на 20 липня: що не можна робити і як уберегтися від біди Відео

18:44

Газова криза у Європі: Газпром накрутить постачання палива через ГТС України Відео

18:34

Назвао найбільш ранні ознаки діабету: на що обов'язково звернути увагу Відео

18:25

На ринку електроенергії хочуть запровадити профілі споживання: що це означає

18:18

"Дельта" в Україні: інфекціоніст назвала найбільші ризики штаму для українців Відео

18:17

Майже як у Німеччині: на Закарпатті через повінь вода все змітає на своєму шляху Фото Відео

17:54

У Дніпрі собака по серед вулиці накинувся на перехожу і роздер обличчя Відео

17:35

Майже 75% українців рвуться до Євросоюзу: КМІС показав, як виглядав би референдум щодо Європи

17:32

"Україна розвернеться на Схід": у МЗС відповіли на скандальну заяву Арестовича Відео

17:31

"В їб**ло дати, бл*": у Дніпрі дівчата-підлітки ділили хлопця бійкою Відео

17:29

Лікарі розповіли, чому не можна спати після обіду Відео

17:13

Пенсії в Україні перерахують: які виплати отримуватимуть пенсіонери Відео

17:00

Мама відвернулася, щоб зібрати на березі речі: на Житомирщині потонув 6-хлопчик

16:58

"Правовий маразм": експерт оцінив виклик СБУ Шойгу до Маріуполя

16:46

Через зливи київський туалет "взяв у заручники" трійку людей

16:42

Зірка Сутінків Крістен Стюарт вийшла заміж - ЗМІ

16:36

Міністр переплутав: у Мінфіні відмовилися від слів про підвищення мінімалки до 7 тисяч Відео

16:24

Битва з РФ і коливання Брюсселя: Зеленський закликав ЄС прийняти рішення щодо євроінтеграції України

Реклама
16:22

У Дніпрі маленький хлопчик вилив на себе окріп: пів тіла в опіках Відео

16:21

Названо ліки від популярного стану, які допомагають боротися з Альцгеймера Відео

16:20

У Міносвіти підтримали ідею створення приватного вишу "Метінвест політехніка"

16:10

"Пока, громадянство": блогер спалив український паспорт і нарвався на хвилю гніву в Мережі Відео

16:04

Нагрянуть в кожен будинок: в Україні перевірять одержувачів субсидій Відео

15:54

Найсмачніше і корисне малинове варення: старовинний рецепт Відео

15:48

Скандальна Світлана Лобода зібралася в Україну з концертами

15:33

Побили та відібрали автомати: у ДБР розповіли подробиці нападу СБУшників на прикордонників Відео

15:27

Коли Різдво Пресвятої Богородиці 2021: дата, історія свята і молитва

15:25

"Я люблю": юна блогерка станцювала на кладовищі Харкова з пляшкою пива Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти