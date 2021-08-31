"Не прищепилися - заява на стіл": мер Івано-Франківська шокував вимогою щодо вакцинації

Руслан Марцінків пригрозив звільненням невакцинованих співробітників / Facebook

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків висунув вимогу перед своїми співробітниками. Він пригрозив звільнити невакцинованих від коронавірусу працівників міськради і дав їм на щеплення два тижні.

Відповідну заяву він опублікував у Facebook.

За його словами, представники виконавчого комітету міськради повинні бути на 100% вакциновані.

"...Подобається - не подобається, ми є прикладом для всіх. Не хочете вакцинуватися - заява на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення. Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А співробітники міської ради повинні бути вакциновані. Даю два тижні", - написав Марцінків.

Також він зазначив, що "єдина відмазка" для відмови від щеплення може бути тільки тоді, коли лікар підтвердив протипоказання і виписав довідку.

Тим часом, у Міністерстві економіки стверджують, що роботодавці не мають права примушувати своїх працівників робити щеплення. Вони також не можуть притягувати їх до дисциплінарної відповідальності за відмову від вакцинації.

Нагадаємо, раніше в Міносвіти повідомили, що в країні вже повністю вакциновані проти коронавірусу 29% колективів шкіл. 23% щеплені однією дозою. Зокрема, станом на 27 серпня повністю вакциновано близько 185 тисяч педагогів і ще 145,5 тисяч осіб – вакциновано однією дозою.