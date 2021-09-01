Не пропускали "швидку": у Миколаєві через людську байдужість ледь не загинула дитина

Водії не хотіли поступатися дорогою медикам / скріншот

У Миколаєві патрульні були змушені супроводити в лікарню автомобіль швидкої медичної допомоги, в якому перебував тяжко хворий 10-річний хлопчик. Лікарів не пропускали інші машини.

Інспектори звернули увагу на карету швидкої, яка рухалася з включеними спецсигналами. Проте водії не поспішали надати їй перевагу в русі, повідомляють в патрульної поліції Миколаївської області.

Патрульні включили спецсигнали і супроводили автомобіль в дитячу лікарню, де пацієнта вже чекали медики. Як з'ясувалося згодом, дитина перебувала в критичному стані, а по дорозі в лікарню в неї сталася зупинка серця (це сталося у Вознесенську, дитину везли в Миколаїв з області). На щастя, поруч були професійні лікарі, яким вдалося його реанімувати.

"Закликаємо водіїв пропускати спецтранспорт на дорозі з увімкненими синіми проблисковими маячками та спеціальними звуковими сигналами. Пам'ятайте, втрачені хвилини для спецтранспорту в дорозі означають втрачені хвилини для людей, які потребують негайної допомоги. За цей вид правопорушення передбачена адміністративна відповідальність-штраф у сумі 510 гривень", – повідомили в патрульній поліції.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі натовп циган намагався розправитися з медиками. Вони звинуватили їх у смерті свого родича. Чоловікові стало погано вдома, під час транспортування в лікарню у пацієнта зупинилося серце. Поки медики проводили реанімацію, карету швидкої штурмували майже півсотні людей, які намагалися влаштувати самосуд.