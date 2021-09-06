"Не лякайте людей": Сенцов вказав на помилку президентської кампанії Порошенка

Олег Сенцов дав пораду колишньому президенту Петру Порошенку / Фото krymr.com

Колишній політв'язень і режисер з окупованого Криму Олег Сенцов впевнений, що експрезиденту Петру Порошенку замість того, щоб брати участь у виборах ще раз, потрібно "виховати" нового патріотичного політичного лідера.

"Йому треба було, можливо, когось взяти зі своєї партії або іншої і виростити нового політика. Потім сказати: ось наш новий лідер. А Порошенко був би ментором. Це можна відійти і стати сірим кардиналом української політики. Для цього треба відступити від якихось амбіцій. А Порошенко хоче реваншу і до нього готується. Хтось говорив, що Петро Олексійович не вірить, що він обереться. Я вважаю, що він вірить і до цього готується", - сказав Олег Сенцов в інтерв'ю Українській правді.

Також він висловив думку, що не бачить можливості, щоб Порошенко знову прийшов до влади, оскільки у нього великий антирейтинг. Команда ж п'ятого президента не змінює свою риторику і продовжує вибудовувати стратегію своєї безальтернативності.

"Треба змінюватися, не робити секту, не лякати людей, кругом вороги, тільки ми тут стоїмо. Вони так не оберуться. Вони будуть постійно на рівні 13% -15% і далі будуть програвати в другому турі. І все буде по колу", - вважає Сенцов.

На думку кінорежисера, має з'явитися інший єдиний лідер з патріотичного кола, який не буде асоціюватися з Порошенком або з іншими, і Петро Олексійович скаже: "Ось людина, ми будемо за нього топити як партія". І навколо якого всі об'єднаються.

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За словами Сенцова,"це єдиний шлях".

При цьому кінорежисер впевнений, що є багато осудних людей, з яких за кілька років можна "виростити лідера". І це "не обов'язково хлопці, можуть бути і дівчата".

Раніше Главред писав про те, що колишній в'язень Кремля Олег Сенцов, який у вересні 2010 року повернувся в Україну з полону Росії, відреагував на санкції РНБО проти кума Путіна Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

"Не сумніваюся, що санкції проти Медведчука і Ко готувалися ще за часів Порошенка, а Зеленський просто нахабно цим скористався", - написав Олег Сенцов.