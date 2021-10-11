Не пустила на дискотеку: під Вінницею школярка зарізала матір та викинула тіло в колодязь

Жертву знайшли в колодязі / vn.npu.gov.ua

У Хмельницькому районі Вінницької області 16-річну дівчину затримали за підозрою в жорстокому вбивстві власної матері. Спочатку ні в чому не зізнавалася. Лише через добу, коли всі факти і докази вказали саме на неї, зізналась.

Як стало відомо, інцидент стався в Козятинській територіальній громаді. У поліцію про зникнення 35-річної жінки повідомила свекруха загиблої. Правоохоронці згодом знайшли тіло громадянки в колодязі водопостачання, ідеться в сюжеті ТСН.

Між мамою й дочкою сталася сварка

Напередодні дівчина посварилася з матір'ю, бо та не пустила її на дискотеку. У результаті сварка переросла в бійку, в ході якої дівчина взяла кухонний ніж й завдала їм матері близько 30 поранень. Після чого понівечене тіло загиблої поклала на тачку та вивезла на територію нежитлового домоволодіння і скинула в колодязь.

Пізніше дівчина прибрала в будинку, сховала свій закривавлений одяг і прибрала від сторонніх очей кухонний ніж.

Що загрожує злочинниці

Зараз дівчина в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні по обіді Козятинський районний суд обиратиме їй зарубіжний захід. За вбивство матері їй загрожує до 15 років ув'язнення.

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Раніше Главред вже писав, що в США 13-річна дівчинка за наказом матері закопала свою 4-річну сестру на задньому дворі будинку.

Померла дівчинка була покарана за забруднені штани – її змусили три дні стояти в пральні. Зрештою знесилена Мігеллік впала і вдарилася головою. Її мати, 31-річна Малік Беннетт, зробила дочці штучне дихання, проте врятувати дівчинку не змогла.

Тоді жінка помістила тіло дитини у два чорних пластикових мішка для сміття і сховала в багажнику позашляховика. Через п'ять днів через нестерпний запах Беннетт купила лопату і, викопавши яму на задньому дворі свого будинку, змусила старшу дочку помістити тіло сестри в яму і засипати землею.