"Не пузатий політик": Зеленський розповів, як ризикував життям, йдучи у владу

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував представникам українського бізнесу займатися політикою у випадку, якщо вони хочуть жити в Україні.

"Українцям, таким прогресивним, які знаходяться тут, потрібно ризикувати ... бізнес повинен йти в політику, допомагати країні, якщо він хоче жити тут ... мені здається, що це перше, де ми можемо об'єднатися – просто йти в політику. Буде дуже складно", - заявив Зеленський в ефірі телеканалу 1+1.

У той же час, він підкреслив, що "це великий ризик і відповідальність".

Розуміючи, що ти віддаєш частину свого життя, свободи, свого ризику, свого бізнесу – і це велика відповідальність ... Я сиджу серед вас усіх, як це було 2 роки тому, і розмовляю, як СЕО великої компанії, найбільшого продакшену тоді в Україні. Це також був стартап для України. Передова компанія. Це ризики.. а раптом - вдасться? І, якщо таких, як я, буде багато в нашій країні, а вони є, ці люди існують серед нас, і, якщо вони ризикують – це раз .. інше - довіру потрібно заслужити. Влада повинна показувати, що вона щось робить", - сказав він.

"Всі ми ризикнули своїми життями і кар'єрами, пішовши в політику... Я не скаржуся ніколи, але це були великі ризики. Треба підтримувати таких людей. Це хіба не стартап? Вперше не пузатий політик, який заробив мільйони – вперше пішла людина, і всі його хочуть зжерти. Якщо не підтримувати, не довіряти, шансів – нуль", – додав Зеленський.

Реклама

Нагадаємо, раніше Зеленський, виступаючи 24 серпня з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, у своїй промові навмисно не згадав четвертого президента-втікача Віктора Януковича.

Глава держави перераховував видатних постатей української державності родом з різних регіонів України. Говорячи про Донеччину, Зеленський "забув" Януковича.

Його слова викликали оплески і сміх у екс-президентів України, присутніх на урочистих заходах.